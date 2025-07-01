В Иркутской области объявили штурмовое предупреждение

В Иркутской области в некоторых районах 2 июля ожидается ухудшение погоды. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на ФГБУ УГМС, синоптики предупреждают о ливнях с грозами и усилении ветра. Днем температура дойдет до +27, а ночью похолодает до +5…+11 градусов. Ветер с порывами до 10−14 м/с.