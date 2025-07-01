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В Иркутской области объявили штурмовое предупреждение

Синоптики предупреждают о ливнях с грозами и усилении ветра.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 70% 756 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в некоторых районах 2 июля ожидается ухудшение погоды. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на ФГБУ УГМС, синоптики предупреждают о ливнях с грозами и усилении ветра. Днем температура дойдет до +27, а ночью похолодает до +5…+11 градусов. Ветер с порывами до 10−14 м/с.

— В Иркутске завтра синоптики обещают переменную облачность. Ночью кратковременный дождь, днем тоже возможны осадки. В ночные часы ветер до 13 м/с, а температура воздуха будет +14…+16 градусов. Днем потеплеет до 26 выше нуля, — уточняют в гидрометцентре.

В акватории озера Байкал будет облачно, местами пройдут кратковременные и ливневые дожди. Порывы ветра могут усилиться до 12−17 м/с. Ночью ожидается до +9…+14 градусов, днем потеплеет до +23.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье потушили два крупных лесных пожара.