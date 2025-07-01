ГАИ предупредила белорусов о новых устройствах контроля скорости

Нововведение представляет собой своеобразную балку, закрепленную на опоре и оснащенную мигающими синими огнями. Огни привлекают внимание водителей, тем самым заставляя их снизить скорость, повысить внимание и бдительность. То есть среагировать так же, как будто бы это была машина гаишников.