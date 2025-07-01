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ГАИ предупредила белорусов о новых устройствах контроля скорости

ГАИ сказала белорусским водителям о новых устройствах для контроля скорости на трассе М-1.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-1 в Беларуси появились новые устройства, контролирующие скорость, так называемые шериф-балки. Подробнее рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».

Так, в Витебской области белорусов предупредили о новой системе пассивного обеспечения безопасности дорожного движения. Речь идет о так называемых шериф-балках, которые имитируют сигнальное устройство автомобиля ДПС.

Нововведение представляет собой своеобразную балку, закрепленную на опоре и оснащенную мигающими синими огнями. Огни привлекают внимание водителей, тем самым заставляя их снизить скорость, повысить внимание и бдительность. То есть среагировать так же, как будто бы это была машина гаишников.

— Устройство предназначается для предупреждения водителей об опасных участках дороги или участках с повышенной аварийностью, — прокомментировали в пресс-службе.

Известно, что пока на автодороге М-1 установили четыре таких технических устройства. Они размещены в пределах Дубровенского района на участке трассы с 604 по 609 километр.

Шериф-балку водители замечают на расстоянии до одного километра. Таким образом водители заранее видят предупреждение и снижают скорость.

Еще мы писали, что в Минске уснувший за рулем водитель врезался в остановку.

Тем временем белорусы раскрыли лайфхак для обхода новой системы сканирования товаров на кассе.