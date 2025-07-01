ГАИ предупредила белорусов о новых устройствах контроля скорости

На трассе М-1 в Беларуси появились новые устройства, контролирующие скорость, так называемые шериф-балки. Подробнее рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».
Так, в Витебской области белорусов предупредили о новой системе пассивного обеспечения безопасности дорожного движения. Речь идет о так называемых шериф-балках, которые имитируют сигнальное устройство автомобиля ДПС.
Нововведение представляет собой своеобразную балку, закрепленную на опоре и оснащенную мигающими синими огнями. Огни привлекают внимание водителей, тем самым заставляя их снизить скорость, повысить внимание и бдительность. То есть среагировать так же, как будто бы это была машина гаишников.
— Устройство предназначается для предупреждения водителей об опасных участках дороги или участках с повышенной аварийностью, — прокомментировали в пресс-службе.
Известно, что пока на автодороге М-1 установили четыре таких технических устройства. Они размещены в пределах Дубровенского района на участке трассы с 604 по 609 километр.
Шериф-балку водители замечают на расстоянии до одного километра. Таким образом водители заранее видят предупреждение и снижают скорость.
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