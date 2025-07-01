Вакуумные захваты и электрофильтры представят резиденты «Сколково» на «Иннопроме»

Кроме того, компания «Т-софт» покажет программные продукты, которые предназначены для создания автопилота промышленных производств и обучения технологического персонала, «Датабриз» — платформу для управления проектами в энергетике на основе нейросетей и микросервесного подхода, а «Интеллектуальные стройрешения» — систему аналитики для мониторинга строительных работ, техники, людей, графика строительства и ЧП на строительных площадках, которая способствует снижению расходов на строительный контроль, повышает эффективность работы техники и персонала более чем на 30%.