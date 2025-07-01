Вакуумные захваты и электрофильтры представят резиденты «Сколково» на «Иннопроме»

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вакуумные захваты, электрофильтры для очистки технологических газов и воздуха, а также платформу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для управления проектами в энергетике представят компании-резиденты фонда «Сколково» (входит в группу ВЭБ. РФ) на выставке «Иннопром-2025». Об этом сообщает пресс-служба фонда.
«Сколково объединяет почти 5,2 тысячи высокотехнологичных компаний, а также реализует ряд корпоративных программ: “GreenTech Устойчивое развитие”, “Энергопрорыв”, Build UP и другие. Это позволяет быстро реагировать на запросы крупных компаний и закрывать их потребности. На выставке “Иннопром” мы представим разработки широкого профиля: от насосного оборудования до программных продуктов для промышленности», — приводятся в сообщении слова директора Центра развития промышленных технологий фонда «Сколково» Олега Кобозева.
Отмечается, что более 20 компаний, резидентов «Сколково», представят разработки в четырех приоритетных направлениях, соответствующих национальным проектам развития, в том числе в области промышленного производства, транспорта, энергетического сектора и для задач цифровой трансформации.
Например, группа компаний Helyx представит широкую линейку изделий и оборудования в области промышленной водоподготовки, водоотведения и водоочистки, а компания «Сибирские строительные решения» расскажет о захватах для монтажа стекла и сэндвич-панелей. Также группа «Финго» продемонстрирует электрофильтры для очистки технологических газов и аспирационного воздуха, которые, как отмечает заместитель генерального директора по техническому развитию компании Сергей Усачев, позволяют на 30−40% снизить сроки внедрения и капитальные вложения заказчика.
Кроме того, компания «Т-софт» покажет программные продукты, которые предназначены для создания автопилота промышленных производств и обучения технологического персонала, «Датабриз» — платформу для управления проектами в энергетике на основе нейросетей и микросервесного подхода, а «Интеллектуальные стройрешения» — систему аналитики для мониторинга строительных работ, техники, людей, графика строительства и ЧП на строительных площадках, которая способствует снижению расходов на строительный контроль, повышает эффективность работы техники и персонала более чем на 30%.
Еще один участник выставки — компания «Конкордия» продемонстрирует электрическую коммунальную технику для уборки территорий, на более чем 80% состоящую из отечественных компонентов, а «Яблочков» — ультрабыстрые зарядные станции для электротранспорта.