Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua

Суд, отказывая в исках, согласился с доводами Coca-Cola о том, что ее бренды приобрели широкую известность, обусловленную «длительностью присутствия ответчика на рынке Российской Федерации товаров безалкогольной продукции». Ввиду этой широкой известности «правовая охрана подлежит оставлению в силе также в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарные знаки используется и широко известны», решил суд.