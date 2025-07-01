Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО «Маргон», которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской The Coca-Cola Company товарных знаков Sprite, Bonaqua и ряда производных от них брендов, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ООО «Маргон», основным видом деятельности которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, подало иски к Coca-Cola в апреле 2024 года.
В них истец просил частично отменить регистрацию 23 товарных знаков американского производителя безалкогольных напитков. Среди них, например, знаки «Меняйся вместе с Bonaqua», «Пей Sprite. Живи жаждой», комбинированные знаки в виде этикеток популярных напитков и другие. Отмена регистрации запрашивалась истцом только в отношении товаров «пиво» в связи с неиспользованием брендов для этой категории товаров.
Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны знаков ответчика «Маргон» объяснил тем, что он производит и продает алкогольные напитки под названиями ZigZag Sprite Strong и ZigZag Bonaqua Strong.
Суд, отказывая в исках, согласился с доводами Coca-Cola о том, что ее бренды приобрели широкую известность, обусловленную «длительностью присутствия ответчика на рынке Российской Федерации товаров безалкогольной продукции». Ввиду этой широкой известности «правовая охрана подлежит оставлению в силе также в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарные знаки используется и широко известны», решил суд.
Ранее две инстанции СИПа отклонили аналогичный иск «Маргона», касающийся трех товарных знаков Coca-Cola со словесным элементом Fanta.