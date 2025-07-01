Последние новости к вечеру 1 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 июля 2025 года.
Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии
Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по итогам рассмотрения первого уголовного дела фигуранта — о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Как указано в приговоре, Иванов лишен госнаград, включая двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. Защита обвиняемого планирует обжаловать решение суда.
ВС РФ поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА
Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ. По информации ведомства, российские военные также нанесли удары по местам сборки, хранения и пункту управления ударными дронами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.
Украинские беспилотники атаковали Ижевск
ВСУ нанесли удар по Ижевску дальнобойными дронами-камикадзе «Лютый». Два аппарата поразили промышленное предприятие, еще один сбили на подлете. Есть погибшие и раненые. По оценкам военкоров, беспилотники были модифицированы для более эффективного прорыва систем ПВО.
Послу Азербайджана заявили протест из-за действий Баку
Послу Рахману Мустафаеву, вызванному в МИД РФ, вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова. В сообщении российского дипломатического ведомства отмечалось, что действия Баку носят недружественный характер и являются сознательным шагом азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений.
В Нижегородской области потерпел крушение истребитель Су-34
В Минобороны России сообщили, что самолет потерпел крушение примерно в 13:00 мск во время планового учебного полета. Экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. К месту крушения направлены спасатели для эвакуации пилотов. В военном ведомстве добавили, что самолет рухнул в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта.