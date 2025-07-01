Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов

«Я написала заявление на участие в экзамене и не придала этому большого значения. Была уверена, что иду сдавать базовую математику. Но позже выяснилось, что заявление я написала на сдачу профильной, о которой я имела очень слабое представление и даже не видела пробных заданий», — рассказала Холина.