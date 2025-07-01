Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пенсионерка Ольга Холина, живущая в Кемеровской области, в 61 год сдала ЕГЭ по профильной математике без предварительной подготовки и получила 70 баллов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Ольга Ивановна Холина — специалист отдела сельского хозяйства администрации Гурьевского муниципального округа Кемеровской области… Сейчас ей 61 год, у нее двое сыновей и семеро внуков. Но в этом году Ольга Ивановна решила испытать себя и сдать единый государственный экзамен по профильной математике без серьезной предварительной подготовки», — говорится в сообщении министерства.
Ольга Холина — экономист. По ее словам, она решила сдать ЕГЭ, чтобы проверить свои знания и понять, как проходит процедура экзаменации.
«Я написала заявление на участие в экзамене и не придала этому большого значения. Была уверена, что иду сдавать базовую математику. Но позже выяснилось, что заявление я написала на сдачу профильной, о которой я имела очень слабое представление и даже не видела пробных заданий», — рассказала Холина.
Пенсионерка уточнила, что получила 70 баллов. Такого результата она не ожидала и думала, что получит меньше.
«Если раньше тянули билет и многое зависело еще и от везения, — кому-то сложнее попадалось задание, кому-то проще, — то теперь все находятся в одинаковых условиях — оценка зависит от количества решенных заданий», — отметила участница ЕГЭ, добавив, что не испытала стресса во время написания работы.
По словам пенсионерки, она просто хотела проверить свой уровень знаний. У нее даже возникло желание сдать экзамен еще раз.