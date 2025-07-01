В ВУЗах Молдовы выросла плата за контракт: Больше всего заплатят будущие стоматологи — 65 тысяч леев в год

В ВУЗах Молдовы выросли цены на обучение.
В Государственном университете медицины и фармации имени Николая Тестемицану (USMF) стоимость обучения на стоматологии выросла на 10 тыс. леев, достигнув 65 тыс. леев в год, сообщают СМИ. Топ самых дорогих специальностей выглядит следующим образом:
Стоматология — 65 000 леев.
Общая медицина — 35 000 леев.
Оптометрия — 33 000 леев.
Физиокинетотерапия и реабилитация — 22 000 леев.
— Это самая востребованная и популярная специальность с ограниченным числом мест. Мы немного уменьшили количество студентов и повысили цену, — заявил ректор USMF Эмиль Чебан.
Для иностранных студентов, обучающихся на английском или французском языках, цены выше из-за дополнительных затрат на языковое обучение.
В Техническом университете Молдовы (UTM) значительных изменений цен не произошло. Самые дорогие специальности в этом учебном заведении:
Архитектура — 21 000 леев.
Дизайн интерьера — 21 000 леев.
Ветеринарная медицина — 20 000 леев.
Программная инженерия — 19 000 леев.
Дизайн видеоигр — 18 000 леев.
В Государственном университете Молдовы (USM) рост цен составил в среднем около 10% из-за инфляции и повышения расходов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.
Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).
«Идем по пути Украины»: В Молдове созданы все условия для церковного рейдерства.
Передача храма в Старых Дубоссарах произошла фактически одновременно с визитом румынской депутатской делегации, которая обсуждала с «бессарабской митрополией» и, вероятно, с властями вопрос реституции церковного имущества в Молдове (далее…).
Европа меняет банкноты: Как будут выглядеть новые евро и о чем надо знать жителям Молдовы — срочно чистим заначки.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро (далее…).