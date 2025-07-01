Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВУЗах Молдовы выросла плата за контракт: Больше всего заплатят будущие стоматологи — 65 тысяч леев в год

Лишь в Техническом университете Молдовы (UTM) значительных изменений цен не произошло.

Источник: Комсомольская правда

В ВУЗах Молдовы выросли цены на обучение.

В Государственном университете медицины и фармации имени Николая Тестемицану (USMF) стоимость обучения на стоматологии выросла на 10 тыс. леев, достигнув 65 тыс. леев в год, сообщают СМИ. Топ самых дорогих специальностей выглядит следующим образом:

Стоматология — 65 000 леев.

Общая медицина — 35 000 леев.

Оптометрия — 33 000 леев.

Физиокинетотерапия и реабилитация — 22 000 леев.

— Это самая востребованная и популярная специальность с ограниченным числом мест. Мы немного уменьшили количество студентов и повысили цену, — заявил ректор USMF Эмиль Чебан.

Для иностранных студентов, обучающихся на английском или французском языках, цены выше из-за дополнительных затрат на языковое обучение.

В Техническом университете Молдовы (UTM) значительных изменений цен не произошло. Самые дорогие специальности в этом учебном заведении:

Архитектура — 21 000 леев.

Дизайн интерьера — 21 000 леев.

Ветеринарная медицина — 20 000 леев.

Программная инженерия — 19 000 леев.

Дизайн видеоигр — 18 000 леев.

В Государственном университете Молдовы (USM) рост цен составил в среднем около 10% из-за инфляции и повышения расходов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.

Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).

«Идем по пути Украины»: В Молдове созданы все условия для церковного рейдерства.

Передача храма в Старых Дубоссарах произошла фактически одновременно с визитом румынской депутатской делегации, которая обсуждала с «бессарабской митрополией» и, вероятно, с властями вопрос реституции церковного имущества в Молдове (далее…).

Европа меняет банкноты: Как будут выглядеть новые евро и о чем надо знать жителям Молдовы — срочно чистим заначки.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше