Завкафедрой Башкирского университета прижег себя утюгом после проигрыша в казино

В итоге Гайдук проиграл все деньги, взятые в долг. Затем он ушел в гостиницу и начал много пить. А в какой-то момент даже стал угрожать самоубийством. В один из дней Артур обнаружил на теле своего приятеля «кошмарные следы». Гайдук признался, что прижег себя сам. От госпитализации отказался и с ожогами провел в номере четыре дня.