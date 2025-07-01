Эксперт по бизнес-процессам Евдина: социальный бизнес — это марафон, а не спринт

Международный день социального бизнеса — отличный повод задуматься: почему одни проекты меняют жизни тысяч людей, а другие, несмотря на яркие идеи, остаются незамеченными? Секрет успеха часто кроется не в деньгах или технологиях, а в людях, которые верят в общее дело.

Социальный бизнес — это марафон, а не спринт. Здесь нельзя добиться успеха в одиночку. Нужны те, кто разделяют ваши ценности, дополняет ваши слабые стороны и готов идти рядом даже в трудные времена.

Как построить идеальную команду в социальном бизнесе рассказала эксперт по бизнес-процессам, автор книг по управлению, PCC коуч Татьяна Евдина.