Тяга к пиву и мясу привела прикамца на принудительные работы

Суд в Краснокамске вынес приговор 23-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в покушении на грабеж, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В сентябре прошлого года фигурант встретился со своим старым знакомым. Эту радость они решили отметить совместным возлиянием. Приятели купили и выпили 10 бутылок пива, но им показалось мало.
Тогда у краснокамца созрел план похитить спиртное из магазина. Не поделившись с товарищем своей задумкой, молодой человек направился в сетевой магазин на улице Карла Маркса. Там он сложил в корзину восемь бутылок пива разных марок, упаковку мясного шашлыка и упаковку куриных крылышек и двинулся на выход, минуя кассу. Сотрудница магазина заметила покупателя, проигнорировавшего оплату покупок, закричала и попыталась остановить его, но фигурант помчался к выходу. Далеко убежать ему не удалось: на входе злоумышленнику встретился мужчина, который быстро оценил происходящее, забрал у него корзину с похищенными продуктами и вернул в магазин. После этого краснокамца передали полицейским.
Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением.
Суд признал краснокамца виновным и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.