Тяга к пиву и мясу привела прикамца на принудительные работы

Тогда у краснокамца созрел план похитить спиртное из магазина. Не поделившись с товарищем своей задумкой, молодой человек направился в сетевой магазин на улице Карла Маркса. Там он сложил в корзину восемь бутылок пива разных марок, упаковку мясного шашлыка и упаковку куриных крылышек и двинулся на выход, минуя кассу. Сотрудница магазина заметила покупателя, проигнорировавшего оплату покупок, закричала и попыталась остановить его, но фигурант помчался к выходу. Далеко убежать ему не удалось: на входе злоумышленнику встретился мужчина, который быстро оценил происходящее, забрал у него корзину с похищенными продуктами и вернул в магазин. После этого краснокамца передали полицейским.