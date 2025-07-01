Просветители Самарской области вошли в тройку лидеров премии «Знание»

Самарская область заняла третье место среди регионов Приволжья по числу участников премии «Знание» 2025 года. Всего зарегистрировано более 10 тысяч заявок со всей России. Лидируют регионы в номинациях «Образование», «Наставничество» и «Историческая память».
Регион представлен двумя яркими проектами: хакатоном «Будь в теме», объединяющим молодежь вокруг инновационных идей, и блогом Натальи Рыловой о культурной жизни Индии.
Победителей ждёт официальная церемония награждения в Москве.
Ещё в феврале текущего года жители Самарской области одержали победу во всероссийском конкурсе Знание. Лектор. Также мы сообщали о чемпионате «Знание. Игра» в Самарской области.
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