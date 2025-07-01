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Просветители Самарской области вошли в тройку лидеров премии «Знание»

Самарская область заняла третье место среди регионов Приволжья по числу участников премии «Знание» 2025 года.

Самарская область заняла третье место среди регионов Приволжья по числу участников премии «Знание» 2025 года. Всего зарегистрировано более 10 тысяч заявок со всей России. Лидируют регионы в номинациях «Образование», «Наставничество» и «Историческая память».

Регион представлен двумя яркими проектами: хакатоном «Будь в теме», объединяющим молодежь вокруг инновационных идей, и блогом Натальи Рыловой о культурной жизни Индии.

Победителей ждёт официальная церемония награждения в Москве.

Ещё в феврале текущего года жители Самарской области одержали победу во всероссийском конкурсе Знание. Лектор. Также мы сообщали о чемпионате «Знание. Игра» в Самарской области.

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