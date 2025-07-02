Нарциссы чаще становятся зависимыми от соцсетей

Чрезмерная активность в социальных сетях может быть отражением черт личности. Учёные из Университета Гданьска в Польше пришли к выводу, что некоторые формы нарциссизма напрямую связаны с высоким риском зависимости от соцсетей.
Нарциссизм — это черта личности, при которой человек чрезмерно сосредоточен на себе и своем образе. В психологии выделяют три основные разновидности нарциссизма: грандиозный, уязвимый и коммунальный. Все они проявляются по-разному: от демонстративного самолюбования до бесконечных попыток «спасать» других даже в ущерб себе.
- Грандиозный нарциссизм — это тот самый стереотипный типаж, для которого важно казаться успешным, влиятельным и привлекательным. Ключевые черты — стремление к восхищению и соперничество, при котором человек самоутверждается за счет принижения других.
- Уязвимый нарциссизм — более скрытная форма. Люди с такими чертами часто избегают близости и болезненно реагируют на критику, отвечая пассивной агрессией.
- Коммунальный нарциссизм отличается тем, что человек хочет казаться самым добрым и заботливым. Он может считать себя героем, способным спасти мир, или образцом добродетели.
Польские исследователи опросили 339 взрослых в возрасте от 19 до 41 года, чтобы определить уровень нарциссических черт и склонность к зависимости от соцсетей. Результат: практически все черты оказались связаны с более высоким уровнем проблемного поведения в интернете.
Исключение составила тяга к героизму: люди, которые жаждут восхищения, склонны к соперничеству или стремятся казаться героями, чаще других впадают в зависимость от соцсетей.
Авторы подчеркивают: эти данные не означают, будто любые проявления нарциссизма ведут к патологии. И тем более, что социальные сети сами по себе вредны. Но, как считают психологи, для людей с определенными чертами личности соцсети могут стать инструментом постоянной самопрезентации и борьбы за внимание, что в долгосрочной перспективе формирует зависимость.