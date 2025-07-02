Нарциссы чаще становятся зависимыми от соцсетей

Авторы подчеркивают: эти данные не означают, будто любые проявления нарциссизма ведут к патологии. И тем более, что социальные сети сами по себе вредны. Но, как считают психологи, для людей с определенными чертами личности соцсети могут стать инструментом постоянной самопрезентации и борьбы за внимание, что в долгосрочной перспективе формирует зависимость.