Адвокат Тимура Иванова назвал его жертвой показательной расправы

С тех пор Иванов провел больше года за решеткой, в СИЗО. Журналисты его практически не видели — процесс сразу закрыли, сославшись на то, что в деле есть государственная тайна. Всего против чиновника завели два уголовных дела: одно за растрату при покупке паромов для Крыма и вывод денег из банка, второе — о взятках на сумму более 1,3 млрд рублей. ~Мосгорсуд во вторник 1 июля огласил приговор только по первому~, второе до финала еще не добралось.