Юрия Слюсаря выдвинули кандидатом на губернаторские выборы в Ростовской области

В Ростове-на-Дону на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в качестве кандидата на пост главы региона выдвинули Юрия Слюсаря. Об этом стало известно сегодня, 1 июля.
— На наш регион возложена особая роль, и мы должны превратить ее в преимущество в виде новых возможностей для экономики, инвестиций, для приземления в Ростовской области масштабных федеральных проектов, — сказал Юрий Слюсарь.
По словам кандидата в губернаторы, ключевыми задачами для него являются укрепление экономики, развитие промышленного и сельскохозяйственного потенциала, мер социальной поддержки, в том числе участников СВО и членов их семей, а также комплексное развитие муниципалитетов.
— Если емко определить задачи, которые стоят передо мной, то это: сохранять, создавать и развивать донскую землю, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, голосование в Ростовской области будет проходить в течение трех дней, в период с 12 по 14 сентября.
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