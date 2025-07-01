Есть ли в Крыму уколы от бешенства — ответ минздрава

Сообщения об отказе в проведении вакцинации от бешенства ранее стали появляться в социальных сетях в крымском сегменте интернета. Пациенты жалуются на то, что в некоторых медицинских организациях на территории республики после укусов безнадзорными животными не смогли получить уколы. Якобы медперсонал ссылался на отсутствие препарата во всем Крыму.
«На данный момент в Республике Крым имеется вакцина для профилактики бешенства, и в ближайшие дни ожидаются новые поставки», — прокомментировали тему РИА Новости Крым в минздраве РК.
При этом в ведомстве пояснили, что такие ситуации возможны, когда вакцину требуется перераспределить из одного района в другой. В таких случаях пациентам рекомендуют обращаться к руководству медицинской организации.