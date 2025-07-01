Есть ли в Крыму уколы от бешенства — ответ минздрава

Сообщения об отказе в проведении вакцинации от бешенства ранее стали появляться в социальных сетях в крымском сегменте интернета. Пациенты жалуются на то, что в некоторых медицинских организациях на территории республики после укусов безнадзорными животными не смогли получить уколы. Якобы медперсонал ссылался на отсутствие препарата во всем Крыму.