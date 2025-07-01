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Есть ли в Крыму уколы от бешенства — ответ минздрава

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. Информация об отсутствии в Крыму вакцины против бешенства является недостоверной, временное отсутствие препарата в медицинских учреждениях на местах может быть связано с его перераспределением по регионам республики. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Источник: РИА "Новости"

Сообщения об отказе в проведении вакцинации от бешенства ранее стали появляться в социальных сетях в крымском сегменте интернета. Пациенты жалуются на то, что в некоторых медицинских организациях на территории республики после укусов безнадзорными животными не смогли получить уколы. Якобы медперсонал ссылался на отсутствие препарата во всем Крыму.

«На данный момент в Республике Крым имеется вакцина для профилактики бешенства, и в ближайшие дни ожидаются новые поставки», — прокомментировали тему РИА Новости Крым в минздраве РК.

При этом в ведомстве пояснили, что такие ситуации возможны, когда вакцину требуется перераспределить из одного района в другой. В таких случаях пациентам рекомендуют обращаться к руководству медицинской организации.