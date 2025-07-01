Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в ГД

«Президент (Владимир. — Прим. ред.) Путин недавно говорил, что почему-то странно, мы наблюдаем эту странную отсечку, 2022 год, когда все якобы началось тогда, с началом СВО, а что было до этого? И до этого как раз были те фотодокументы, те трагедии личные и коллективные, которые мы можем наблюдать на этой выставке. И правильно здесь говорилось, и Вячеслав Викторович Володин говорил, что это должны видеть все, в том числе и за рубежами нашей Родины. Мы к этому готовы фактически мы документируем все, что происходит», — добавил он.