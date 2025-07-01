Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в ГД

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в Госдуме.
«Я хотел бы поблагодарить руководство Государственной Думы за эту выставку, потому что каждая фотография военкоров РИА Новости здесь открывает окно в трагедию и надежду одновременно. Если вы обратили внимание, то да, есть страдания, но нет отчаяния. Есть надежда у детей и у стариков, у женщин. Мужчин на этих фотографиях мало, потому что они воюют. Здесь показан только прифронтовой быт. И это очень важно, что здесь, в центре Москвы, перед депутатами наши фотокоры распахивают эти эмоции, эти сюжеты», — сказал Киселев.
По его словам, у каждого из нас есть своя рутинная работа, «у депутатов тоже, у меня и у всех».
«Но мы становимся ближе к тем людям, которые сейчас на Донбассе и в нашей пострадавшей Курской области, Белгородской, которые живут совершенно другой жизнью», — подчеркнул гендиректор медиагруппы.
Он особо отметил фотографии 2014 года, когда на Украине произошел госпереворот.
«Особо ценными мне представляются здесь фотографии с 2014 года, когда в результате кровавого государственного переворота на Украине пришла к власти нацистская хунта, как мы сейчас понимаем, которая двинула войска с тяжелой техникой, с танками и самолетами на Донбасс для того, чтобы проводить карательную операцию, для того, чтобы убивать людей просто по национальному признаку, просто потому, что они не согласились с государственным переворотом и с тем режимом, который появился в результате него», — заявил Киселев.
Медиаменеджер также вспомнил слова российского лидера про странную «отсечку».
«Президент (Владимир. — Прим. ред.) Путин недавно говорил, что почему-то странно, мы наблюдаем эту странную отсечку, 2022 год, когда все якобы началось тогда, с началом СВО, а что было до этого? И до этого как раз были те фотодокументы, те трагедии личные и коллективные, которые мы можем наблюдать на этой выставке. И правильно здесь говорилось, и Вячеслав Викторович Володин говорил, что это должны видеть все, в том числе и за рубежами нашей Родины. Мы к этому готовы фактически мы документируем все, что происходит», — добавил он.
Киселев поблагодарил Госдуму за поддержку этой работы.