Омичам на заметку: утверждены выходные дни на 2026 год

Министерство труда России утвердило производственный календарь на 2026 год. У жителей Омска будет несколько продолжительных периодов отдыха. Особенно щедрыми окажутся новогодние каникулы: они растянутся с 31 декабря по 11 января.
Как пояснил министр труда Антон Котяков, все праздничные дни, совпадающие с выходными, будут переноситься для более равномерного распределения рабочего времени. Эта практика уже стала традиционной для россиян.
В феврале омичи получат трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества: с 21-го по 23-е. Весна порадует дополнительным днем отдыха 9 марта, поскольку Международный женский праздник выпадает на воскресенье.
Летом омичей ждет трехдневный уик-энд с 12 по 14 июня благодаря Дню России. Осенью рабочая неделя окажется короткой в начале ноября — День народного единства выпадает на среду, 4-е число.
Весенние каникулы в 2026 году будут скромнее — выходными объявлены только 1 и 9 мая.
Ранее «КП Омск» опубликовала фоторепортаж «Земляничная пора»: на снимках запечатлены яркие дары конца первого летнего месяца.