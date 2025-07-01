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Омичам на заметку: утверждены выходные дни на 2026 год

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда России утвердило производственный календарь на 2026 год. У жителей Омска будет несколько продолжительных периодов отдыха. Особенно щедрыми окажутся новогодние каникулы: они растянутся с 31 декабря по 11 января.

Как пояснил министр труда Антон Котяков, все праздничные дни, совпадающие с выходными, будут переноситься для более равномерного распределения рабочего времени. Эта практика уже стала традиционной для россиян.

В феврале омичи получат трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества: с 21-го по 23-е. Весна порадует дополнительным днем отдыха 9 марта, поскольку Международный женский праздник выпадает на воскресенье.

Летом омичей ждет трехдневный уик-энд с 12 по 14 июня благодаря Дню России. Осенью рабочая неделя окажется короткой в начале ноября — День народного единства выпадает на среду, 4-е число.

Весенние каникулы в 2026 году будут скромнее — выходными объявлены только 1 и 9 мая.

Ранее «КП Омск» опубликовала фоторепортаж «Земляничная пора»: на снимках запечатлены яркие дары конца первого летнего месяца.

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