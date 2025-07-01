В Госдуме назвали задачу ведущих российских нейросетей

«Задача, которая стоит сейчас перед ведущими российскими нейросетями, — выйти на международный рынок. На мой взгляд, внутри страны эти продукты уже доказали свои преимущества: взять, например, “Алису” от того же “Яндекса”, которая с сегодняшнего дня открыла бесплатный доступ к самой продвинутой языковой модели для всех желающих», — написал он в своем Telegram-канале.