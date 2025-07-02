Названы цветы, которые цветут только в морской воде

Мы, люди, обожаем цветы — нюхать, рассматривать, ставить в вазу. На суше их полно, а вот в океане существует только один вид настоящих цветковых растений — морские травы, и их ни в коем случае нельзя путать с водорослями. Как пишет IFLScience, они не просто живут под водой, но и цветут, и размножаются, как их наземные собратья. Эти растения покинули сушу около 100 миллионов лет назад.