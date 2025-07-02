Названы цветы, которые цветут только в морской воде

Мы, люди, обожаем цветы — нюхать, рассматривать, ставить в вазу. На суше их полно, а вот в океане существует только один вид настоящих цветковых растений — морские травы, и их ни в коем случае нельзя путать с водорослями. Как пишет IFLScience, они не просто живут под водой, но и цветут, и размножаются, как их наземные собратья. Эти растения покинули сушу около 100 миллионов лет назад.
В 2024 году морские травы впервые представили в саду Seawilding в ОАЭ, который создал дизайнер Райан МакМахон при поддержке фонда Project Giving Back. Это стало важным шагом по привлечению внимания к этим морским растениям.
«Морские травы сокращаются по всему миру, а ведь это одни из самых ценных сред обитания в океане. Наша цель — рассказать обществу об их важности и условиях восстановления», — объяснили представители сада.
Почему у морских трав есть цветы
Хотя цветы в океане звучат странно, у морских трав они действительно есть. Эти растения напоминают луга на дне. У них есть корни, длинные листья и крошечные цветки. Но, в отличие от сухопутных собратьев, им не нужно привлекать пчел, так как бутоны лишены ярких лепестков и выглядят строго функционально.
Цветок морской травы может достигать пяти сантиметров в длину, быть зеленоватым и почти незаметным. Пыльца у них особенная — она крупнее и выглядит как тонкие волокна. Ее распространяют морские течения и подводные «насекомые».
Подводные «пчелы»
Долгое время считалось, что подводное опыление возможно только благодаря течениям. Однако в 2016 году исследователи доказали, что морские черви и микроскопические ракообразные тоже участвуют в переносе пыльцы, как настоящие морские пчелы. Они «гостят» у цветков, кормятся, а затем уносят липкую пыльцу на теле к другим растениям.
Зачем нужно сохранять морские травы
Морские травы играют важнейшую роль в экосистеме: они улучшают прозрачность воды, стабилизируют берега, поглощают углерод и служат убежищем для множества морских существ. Некоторые подводные луга состоят из клонов одного растения и могут быть старше 1000 лет.
По мнению ученых, пока внимание человечества приковано к китам и акулам, самое время напомнить и о морских травах. Им тоже нужна защита, ведь без них подводный мир был бы совсем другим.
Ранее стало известно, что художники используют чернила из водорослей вместо красок, чтобы привлечь внимание общественности к экологии.