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Названы цветы, которые цветут только в морской воде

Впервые в истории на лондонской выставке Chelsea Flower Show представили морские растения — цветущие морские травы. Эти необычные подводные цветы не только украшают океан, но и играют ключевую роль в экосистеме.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Источник: Сильвен Ле Бри, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Мы, люди, обожаем цветы — нюхать, рассматривать, ставить в вазу. На суше их полно, а вот в океане существует только один вид настоящих цветковых растений — морские травы, и их ни в коем случае нельзя путать с водорослями. Как пишет IFLScience, они не просто живут под водой, но и цветут, и размножаются, как их наземные собратья. Эти растения покинули сушу около 100 миллионов лет назад.

В 2024 году морские травы впервые представили в саду Seawilding в ОАЭ, который создал дизайнер Райан МакМахон при поддержке фонда Project Giving Back. Это стало важным шагом по привлечению внимания к этим морским растениям.

«Морские травы сокращаются по всему миру, а ведь это одни из самых ценных сред обитания в океане. Наша цель — рассказать обществу об их важности и условиях восстановления», — объяснили представители сада.

Почему у морских трав есть цветы

Хотя цветы в океане звучат странно, у морских трав они действительно есть. Эти растения напоминают луга на дне. У них есть корни, длинные листья и крошечные цветки. Но, в отличие от сухопутных собратьев, им не нужно привлекать пчел, так как бутоны лишены ярких лепестков и выглядят строго функционально.

Цветок морской травы может достигать пяти сантиметров в длину, быть зеленоватым и почти незаметным. Пыльца у них особенная — она крупнее и выглядит как тонкие волокна. Ее распространяют морские течения и подводные «насекомые».

Подводные «пчелы»

Долгое время считалось, что подводное опыление возможно только благодаря течениям. Однако в 2016 году исследователи доказали, что морские черви и микроскопические ракообразные тоже участвуют в переносе пыльцы, как настоящие морские пчелы. Они «гостят» у цветков, кормятся, а затем уносят липкую пыльцу на теле к другим растениям.

Зачем нужно сохранять морские травы

Морские травы играют важнейшую роль в экосистеме: они улучшают прозрачность воды, стабилизируют берега, поглощают углерод и служат убежищем для множества морских существ. Некоторые подводные луга состоят из клонов одного растения и могут быть старше 1000 лет.

По мнению ученых, пока внимание человечества приковано к китам и акулам, самое время напомнить и о морских травах. Им тоже нужна защита, ведь без них подводный мир был бы совсем другим.

Ранее стало известно, что художники используют чернила из водорослей вместо красок, чтобы привлечь внимание общественности к экологии.