Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными

«Одним из основных источников угроз общественной безопасности продолжает оставаться деятельность иностранных и международных организаций, направленные на подрыв основ конституционного строя безопасности нашей страны. Генеральной прокуратурой Российской Федерации только в первом полугодии текущего года принято решение о нежелательности на территории Российской Федерации 44 таких организаций», — рассказал он на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.