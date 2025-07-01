Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Генпрокуратура РФ за шесть месяцев 2025 года признала 44 организации нежелательными на территории России, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.
«Одним из основных источников угроз общественной безопасности продолжает оставаться деятельность иностранных и международных организаций, направленные на подрыв основ конституционного строя безопасности нашей страны. Генеральной прокуратурой Российской Федерации только в первом полугодии текущего года принято решение о нежелательности на территории Российской Федерации 44 таких организаций», — рассказал он на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Хохлов отметил, что деятельность подобных организаций так или иначе нацелена на дискредитацию руководства России и проводимой им внутренней и внешней политики, а также на вмешательство в выборы всех уровней власти в России.