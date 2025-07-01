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Владимир Путин присудил первому зампрокурору Башкирии высокое звание

Евгений Бендовский получил звание государственного советника юстиции третьего класса.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил первого заместителя прокурора Башкирии Евгения Бендовского звание государственного советника юстиции третьего класса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Указ довел до личного состава прокурор Башкирии Игорь Пантюшин. В своем поздравлении он отметил профессионализм Бендовского, а также его добросовестную работу.

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