Владимир Путин присудил первому зампрокурору Башкирии высокое звание

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил первого заместителя прокурора Башкирии Евгения Бендовского звание государственного советника юстиции третьего класса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Указ довел до личного состава прокурор Башкирии Игорь Пантюшин. В своем поздравлении он отметил профессионализм Бендовского, а также его добросовестную работу.
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