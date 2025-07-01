В Омске посреди оживленной улицы заметили змею

Омичей появление рептилии в городе удивило. Как змея могла оказаться посреди оживленной улицы, непонятно. Возможно, приползла из близлежащих лесов. В Омской области водятся два вида змей: гадюка и уж. Кто именно забрел в Омск, неясно. Но опасаться в любом случае не стоит, оба вида для человека не являются опасными.