В Омске посреди оживленной улицы заметили змею

В Омске прямо посреди оживленной улицы заметили змею. Она ползла прямо по проезжей части. Все произошло на улице Барнаульская. Омичей появление рептилии в городе сильно удивило.
Судя по видео, змея пыталась перебраться на другую сторону дороги на улице Барнаульская. Оживленный участок переползла быстро. Под колеса машин не попала.
Омичей появление рептилии в городе удивило. Как змея могла оказаться посреди оживленной улицы, непонятно. Возможно, приползла из близлежащих лесов. В Омской области водятся два вида змей: гадюка и уж. Кто именно забрел в Омск, неясно. Но опасаться в любом случае не стоит, оба вида для человека не являются опасными.