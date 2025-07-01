Самые яркие тренды Недели мужской моды в Париже

Во французской столице прошла Неделя мужской моды, обозначившая тенденции весны 2026 года. Большинство дизайнеров оставили идею заставлять мужчин носить юбки, колготки и кружева. Как выглядеть по-настоящему модно в 2026 году, читайте в материале «Газеты.Ru».
К Неделе мужской моды в Париже сезона «Весна-2026» профессионалы индустрии готовились с особенным интересом. В качестве креативного директора модного дома Dior дебютировал Джонатан Андерсон, любимец модной публики: этого назначения ждали давно, так что и первая коллекция должна была стать заявкой на успех (и стала). Еще один дебютант Недели — креативный директор Дома Dries Van Noten Джулиан Клауснер. Он уже успел показать цветастую женскую коллекцию, так что мужская в итоге никого не удивила — такое же обилие цвета и принтов и легкое ощущение, будто одежду отшивали из тканей, найденных в бабушкином сундуке.
Как будет выглядеть модная мужская одежда весной следующего года? В самом общем смысле — расслабленно. Брюки — от широких до очень широких, бомберы, жилеты, легкие плащи и пальто, рубахи навыпуск: все это призвано рисовать образ человека, который вышел за хлебом и наслаждается теплым весенним днем.
В общей расслабленности, однако, выделились несколько ярких трендов.
Белый костюм.
В будущем году все поголовно могут наряжаться в белые костюмы в самых разных вариантах. Если вам представляется элегантная белая двойка или свободный пиджак и брюки из льна — рискуйте. Если не можете без белого пальто — ваш выход! Те, кому ближе спортивный стиль, не обязаны отказываться от белых штанов и бомбера. Или — а вот это действительно будет вызов — джинсового костюма.
Кафтан.
Расслабленность образу гарантирована, если в прохладную погоду накинуть кафтан. Сойдет и просто что-то просторное, широкое, запахивающееся. Можно, но не обязательно, — цветное. Как будто вы и вправду вышли за хлебом в любимом халате, но вдруг решили прогуляться по центру города.
Набедренная повязка.
Не стоит думать, будто дизайнеры настолько ополоумели, что грядущей весной мужчинам придется отказаться от штанов (если они не белые). Напротив, они предлагают повязывать поверх брюк еще что-нибудь — для тепла, красоты или, может быть, безопасности. Несколько лет подряд модно было повязывать джемпер на плечах. Теперь — дислокация лишнего предмета меняется. Смело обвязывайте пояс рубашкой, джемпером или даже сари. Будет красиво и модно.
Зауженный пиджак.
Не стоит думать, будто следующей весной можно ходить исключительно в халате, подвязавшись какой-нибудь тряпкой. В том, что касается пиджаков, тренд на оверсайз постепенно уходит. И хотя его последние брызги в виде двубортных малиновых пиджаков Saint Laurent еще присутствуют на подиумах, общая тенденция — к сужению. Плечи возвращаются на место, у пиджаков появляется талия: в общем, придется следить за фигурой — или так и останетесь в халате (то есть в кафтане).
Яркий цвет.
Белый, светло-серый, бежевый, темно-синий — это приличные цвета для мужской одежды весной 2026 года. Если хочется выглядеть ярко, дизайнеры предлагают не стесняться. Неоново-зеленый, бирюзовый, алый, розовый, лимонно-желтый — отличные цвета для целого костюма, одного-единственного пиджака, брюк или рубашки. Не сливайтесь с толпой, будьте, как королева Нидерландов Максима на саммите НАТО: все унылые и в темно-синем, а вы — улыбаетесь в костюме цвета лайма.