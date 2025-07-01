Самые яркие тренды Недели мужской моды в Париже

К Неделе мужской моды в Париже сезона «Весна-2026» профессионалы индустрии готовились с особенным интересом. В качестве креативного директора модного дома Dior дебютировал Джонатан Андерсон, любимец модной публики: этого назначения ждали давно, так что и первая коллекция должна была стать заявкой на успех (и стала). Еще один дебютант Недели — креативный директор Дома Dries Van Noten Джулиан Клауснер. Он уже успел показать цветастую женскую коллекцию, так что мужская в итоге никого не удивила — такое же обилие цвета и принтов и легкое ощущение, будто одежду отшивали из тканей, найденных в бабушкином сундуке.