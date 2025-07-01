На территории спортивного центра «Лужники» откроется беговой центр

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Беговой центр откроется 2 июля на территории южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники» в Москве, он будет работать до конца сентября, сообщили журналистам в пресс-службе бегового сообщества.
«Второго июля на территории южного спортивного центра олимпийского комплекса “Лужники” департамент спорта города Москвы и беговое сообщество уже в третий раз откроют беговой центр. В этом году он будет работать почти три месяца — до конца сентября 2025 года», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в беговом центре будет три основные зоны. Две из них — тренировочные: дорожки на стадионе, рассчитанные на одновременные занятия до 200 человек, где можно будет тренироваться с помощью специального оборудования, а также зона ОФП и растяжки. Третья, зона сервиса, будет включать в себя раздевалки и камеры для хранения вещей — ей можно будет воспользоваться отдельно. В день услугами бегового центра смогут пользоваться около 1,5 тысяч человек.
«В этом сезоне гостей бегового центра вновь ждет насыщенная программа: разнообразные тренировки с известными спортсменами, лекции и паблик-токи — еще больше форматов и возможностей для бегунов разного уровня», — добавили в пресс-службе.