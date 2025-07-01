На территории спортивного центра «Лужники» откроется беговой центр

Там отметили, что в беговом центре будет три основные зоны. Две из них — тренировочные: дорожки на стадионе, рассчитанные на одновременные занятия до 200 человек, где можно будет тренироваться с помощью специального оборудования, а также зона ОФП и растяжки. Третья, зона сервиса, будет включать в себя раздевалки и камеры для хранения вещей — ей можно будет воспользоваться отдельно. В день услугами бегового центра смогут пользоваться около 1,5 тысяч человек.