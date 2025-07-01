В Госдуме предложили запретить укладывать асфальт в дождливую погоду

По его словам, в настоящее время по России регулярно фиксируются случаи, когда ремонт асфальтированного дорожного покрытия осуществляется в дождь, снег или прямо на мокрое основание, что вызывает недоумение у граждан, поскольку влага ухудшает сцепление слоёв, приводит к образованию пара и нарушает структуру покрытия.