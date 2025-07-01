В Госдуме предложили запретить укладывать асфальт в дождливую погоду

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Плякин («Новые люди») направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину с предложением запретить укладывать асфальт в дождливую или снежную погоду, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаю необходимым внести изменения в “СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.” и запретить укладку асфальтобетона в любую дождливую или снежную погоду», — сообщается в письме.
По мнению депутата, такие работы должны проводиться только в сухих условиях, и реализация данной инициативы позволит повысить качество и долговечность асфальтового покрытия, снизить долю внеплановых ремонтов дорог, вызванных преждевременным разрушением дорожного полотна, а также сократить излишние бюджетные расходы.
По его словам, в настоящее время по России регулярно фиксируются случаи, когда ремонт асфальтированного дорожного покрытия осуществляется в дождь, снег или прямо на мокрое основание, что вызывает недоумение у граждан, поскольку влага ухудшает сцепление слоёв, приводит к образованию пара и нарушает структуру покрытия.
Плякин отметил, что как следствие — асфальт быстро начинает разрушаться уже через несколько месяцев после укладки, часто такие участки приходится ремонтировать повторно, тратя на это дополнительные бюджетные средства.