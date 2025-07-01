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Улучшен процесс отливки слитков металлов

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что разработка специалистов НГТУ им. Р. Е. Алексеева увеличивает срок службы оборудования в 1,5 раза и значительно повышает качество металлопродукции.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты НГТУ им. Р. Е. Алексеева создали улучшенную технологию для металлургии, которая предназначена для производства высококачественных металлических слитков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева разработали и запатентовали инновационную конструкцию, которая кардинально меняет процесс изготовления металлических слитков. Разработка увеличивает срок службы оборудования в 1,5 раза и значительно повышает качество металлопродукции», — отметили в пресс-службе.

Изобретение ученых НГТУ решает одну из ключевых производственных проблем — образование усадочных дефектов в головной части слитков из сплавов черных и цветных металлов. Исправить ситуацию смогла усовершенствованная надставка, которая устанавливается на изложницу (форму, заполняемую расплавленным металлом), с улучшенными теплоизоляционными характеристиками, повышенной жесткостью и устойчивостью к деформации.

«Наша разработка значительно снижает образование усадочных дефектов в головной части слитка, а также предотвращает коробление и появление трещин в теле надставки. Это существенно увеличивает срок службы оборудования и повышает качество металлургической продукции», — отмечают авторы изобретения.