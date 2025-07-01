Улучшен процесс отливки слитков металлов

Изобретение ученых НГТУ решает одну из ключевых производственных проблем — образование усадочных дефектов в головной части слитков из сплавов черных и цветных металлов. Исправить ситуацию смогла усовершенствованная надставка, которая устанавливается на изложницу (форму, заполняемую расплавленным металлом), с улучшенными теплоизоляционными характеристиками, повышенной жесткостью и устойчивостью к деформации.