Названо количество крымских стобалльников

В 2025 году в Крыму 28 выпускников сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, больше всего наивысших результатов крымские выпускники получили по литературе, химии и информатике. Аксенов поздравил стобалльников. Он также поблагодарил учителей, наставников, родителей выпускников. Глава республики убежден в том, что юные крымчане достигнут всех поставленных целей и станут настоящими профессионалами, которые смогут достойно применить свои знания.
«Желаю всем удачи, реализации намеченных планов и новых побед!», — заключил руководитель региона.