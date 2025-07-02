Названо количество крымских стобалльников

По его словам, больше всего наивысших результатов крымские выпускники получили по литературе, химии и информатике. Аксенов поздравил стобалльников. Он также поблагодарил учителей, наставников, родителей выпускников. Глава республики убежден в том, что юные крымчане достигнут всех поставленных целей и станут настоящими профессионалами, которые смогут достойно применить свои знания.