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Названо количество крымских стобалльников

Аксенов: в Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Крыму 28 выпускников сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, больше всего наивысших результатов крымские выпускники получили по литературе, химии и информатике. Аксенов поздравил стобалльников. Он также поблагодарил учителей, наставников, родителей выпускников. Глава республики убежден в том, что юные крымчане достигнут всех поставленных целей и станут настоящими профессионалами, которые смогут достойно применить свои знания.

«Желаю всем удачи, реализации намеченных планов и новых побед!», — заключил руководитель региона.

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