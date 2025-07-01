В десяти районах Ростовской области зафиксированы случаи Крымской лихорадки

В Ростовской области зафиксированы случаи заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), боррелиозом и лихорадкой Ку. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, инфекции разносят клещи — их укусы и контакт с животными стали причиной заболеваний.
КГЛ выявили в десяти районах: Дубовском, Мартыновском, Мясниковском, Орловском, Пролетарском, Семикаракорском, Заветинском, Красносулинском, Родионово-Несветайском и Зимовниковском.
Боррелиоз нашли у клещей в Ростове-на-Дону, Азовском, Кагальницком и Красносулинском районах.
Лихорадка Ку затронула Дубовский, Заветинский, Сальский и Неклиновский районы — бактерии обнаружили у клещей, снятых с людей и животных.
Жителям Ростовской области напоминают: в сезон активности клещей важно избегать укусов — использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок. При появлении симптомов — срочно к врачу.
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