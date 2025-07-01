В десяти районах Ростовской области зафиксированы случаи Крымской лихорадки

В Ростовской области зафиксированы случаи заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), боррелиозом и лихорадкой Ку. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, инфекции разносят клещи — их укусы и контакт с животными стали причиной заболеваний.