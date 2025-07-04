Самочувствие россиян в июне 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 30 июня—1 июля. В опросе приняли участие свыше 2600 человек из более чем 50 регионов России.
Свое самочувствие в июне большинство респондентов (55%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 29% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 9% отметили, что ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 7% россиян в июне были полны сил, позитива и энергии.
Эмоции и источники радости
Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (49%), прогулки (38%), просмотр фильмов, сериалов и видео (37%) и вкусную еду (35%).
Другими способами поднять настроение стали:
- Чтение книг — 21%
- Спорт и физическая активность — 18%
- Хобби и творчество — 18%
- Компьютерные/мобильные игры — 13%
- Мероприятия и встречи — 10%
- Социальные сети — 10%
- Шопинг — 9%
- Саморазвитие и обучение — 7%
- Свой вариант указали 5% опрошенных. Чаще всего упоминали «алкоголь», «отдых», «работу на даче и в саду» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».
Цели на 2025 год и их реализация
Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 33% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 19%. Несмотря на середину года, пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время — 8%, а 15% постоянно откладывают. 24% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.
Основным препятствием на пути к целям для большинства являются недостаток сил и энергии (50%). Непредвиденные обстоятельства мешают 34% опрошенных, недостаток времени — 30%, стресс — 24%, слабая мотивация — 21%, страх неудачи и перемен — 16%, другие приоритеты — 11%, прокрастинация — 8%. Свой ответ дали 9%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «недостаток финансов».
Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья
Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 5% респондентов, 4% ощущают себя абсолютно несчастливыми. 53% россиян не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 25% скорее счастливы, чем нет, 10% — скорее несчастливы. Еще 3% затруднились ответить.
На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (79%), а также финансовая стабильность (73%). Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 38% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими — 34%, внутренний баланс и гармония — 25%, любимые занятия и хобби — 16%, путешествия — 15%, карьера и самореализация — 13%.
Тревога и методы борьбы с ней
Никогда не испытывают тревогу лишь 2% россиян. 10% тревожатся редко, 17% — постоянно, 33% — иногда и 38% — часто.
Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (65%), финансовые вопросы (62%) и ситуация в стране и мире (58%). Будущее и неопределенность беспокоит 46% респондентов, работа и карьера — 25%, взаимоотношения с близкими и друзьями — 15%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 9% опрошенных.
Среди других способов респонденты отметили:
- Прогулки — 33%
- Просмотр фильмов или сериалов — 31%
- Занятость на работе — 24%
- Спорт и физическая активность — 22%
- Хобби и творчество — 21%
- Чтение книг — 18%
- Прослушивание музыки — 16%
- Посещение мероприятий и встреч — 6%
- Свой ответ указали 4% респондентов. Наиболее популярными способами борьбы с тревожностью стали: «алкоголь», «лекарства», «молитва» и «отсутствие способов».
- Уменьшение времени в соцсетях и Интернете — 4%
- Медитация или дыхательные практики — 3%
- Работа с психологом — 2%
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.