Самочувствие россиян в июне 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 33% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 19%. Несмотря на середину года, пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время — 8%, а 15% постоянно откладывают. 24% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.