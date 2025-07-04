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Самочувствие россиян в июне 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail узнала у читателей об их самочувствии в июне, ощущении счастья и тревоги, а также реализации целей на 2025 год.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 30 июня—1 июля. В опросе приняли участие свыше 2600 человек из более чем 50 регионов России.

Свое самочувствие в июне большинство респондентов (55%) оценили как среднее в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 29% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 9% отметили, что ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 7% россиян в июне были полны сил, позитива и энергии.

Эмоции и источники радости

На эмоциональном уровне 57% опрошенных испытывали преимущественно усталость, столько же — тревогу. 31% чувствовали спокойствие и 15% — радость.

Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (49%), прогулки (38%), просмотр фильмов, сериалов и видео (37%) и вкусную еду (35%).

Другими способами поднять настроение стали:

  • Чтение книг 21%
  • Спорт и физическая активность 18%
  • Хобби и творчество 18%
  • Компьютерные/мобильные игры — 13%
  • Мероприятия и встречи 10%
  • Социальные сети 10%
  • Шопинг 9%
  • Саморазвитие и обучение 7%
  • Свой вариант указали 5% опрошенных. Чаще всего упоминали «алкоголь», «отдых», «работу на даче и в саду» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».

Цели на 2025 год и их реализация

Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 33% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 19%. Несмотря на середину года, пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время 8%, а 15% постоянно откладывают. 24% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.

Основным препятствием на пути к целям для большинства являются недостаток сил и энергии (50%). Непредвиденные обстоятельства мешают 34% опрошенных, недостаток времени — 30%, стресс — 24%, слабая мотивация — 21%, страх неудачи и перемен — 16%, другие приоритеты — 11%, прокрастинация — 8%. Свой ответ дали 9%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «недостаток финансов».

Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья

Полностью довольны своей жизнью только 12% россиян. 59% скорее довольны, чем нет, 24% — скорее недовольны, и 6% абсолютно недовольны.

Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 5% респондентов, 4% ощущают себя абсолютно несчастливыми. 53% россиян не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 25% скорее счастливы, чем нет, 10% скорее несчастливы. Еще 3% затруднились ответить.

На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (79%), а также финансовая стабильность (73%). Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 38% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими 34%, внутренний баланс и гармония 25%, любимые занятия и хобби 16%, путешествия — 15%, карьера и самореализация 13%.

Тревога и методы борьбы с ней

Никогда не испытывают тревогу лишь 2% россиян. 10% тревожатся редко, 17% — постоянно, 33% — иногда и 38% — часто.

32% респондентов отметили, что тревога сильно мешает в повседневной жизни, 52% — только в некоторых ситуациях, 12% — практически не мешает. У 4% опрошенных тревога никак не влияет на их повседневную жизнь.

Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (65%), финансовые вопросы (62%) и ситуация в стране и мире (58%). Будущее и неопределенность беспокоит 46% респондентов, работа и карьера 25%, взаимоотношения с близкими и друзьями 15%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 9% опрошенных.

Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (50%) и общение с близкими и друзьями (46%).

Среди других способов респонденты отметили:

  • Прогулки 33%
  • Просмотр фильмов или сериалов 31%
  • Занятость на работе 24%
  • Спорт и физическая активность 22%
  • Хобби и творчество 21%
  • Чтение книг 18%
  • Прослушивание музыки 16%
  • Посещение мероприятий и встреч — 6%
  • Свой ответ указали 4% респондентов. Наиболее популярными способами борьбы с тревожностью стали: «алкоголь», «лекарства», «молитва» и «отсутствие способов».
  • Уменьшение времени в соцсетях и Интернете 4%
  • Медитация или дыхательные практики 3%
  • Работа с психологом 2%

В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.