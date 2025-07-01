Завтра в Перми откроется ХVI Конгресс антропологов и этнологов России

В Перми со 2 по 6 июля пройдет ХVI Конгресс антропологов и этнологов России.
Конгресс ведет свою историю с 1995 года и традиционно является крупнейшим событием в жизни отечественной антропологии и этнологии. Его проведение, как правило, задает вектор развития дискуссий по основным направлениям развития этой области знания в нашей стране.
Заявки на участие в Конгрессе в этом году подали более 2700 ученых и экспертов из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Из них руководителями секций было отобрано более 1500 докладов для работы Конгресса.
Особенностью ХVI Конгресса стало существенное расширение географии участников. Свои доклады направили также представители ряда стран (Китай, Индия, Словакия, Израиль, Кыргызстан, Казахстан, Республика Беларусь, США, Мали, Армения, Таджикистан, Узбекистан и др.). В рамках Конгресса организована работа 62 секций и 7 круглых столов. Тематика секций и круглых столов затрагивает самые разные аспекты этнологии и антропологии. В программу Конгресса включены как традиционные этнографические темы, так и современные междисциплинарные направления развития антропологии. Отдельной строкой в программе Конгресса обозначен круглый стол «Великая Победа в исторической памяти народов России», приуроченный к 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.