Завтра в Перми откроется ХVI Конгресс антропологов и этнологов России

Особенностью ХVI Конгресса стало существенное расширение географии участников. Свои доклады направили также представители ряда стран (Китай, Индия, Словакия, Израиль, Кыргызстан, Казахстан, Республика Беларусь, США, Мали, Армения, Таджикистан, Узбекистан и др.). В рамках Конгресса организована работа 62 секций и 7 круглых столов. Тематика секций и круглых столов затрагивает самые разные аспекты этнологии и антропологии. В программу Конгресса включены как традиционные этнографические темы, так и современные междисциплинарные направления развития антропологии. Отдельной строкой в программе Конгресса обозначен круглый стол «Великая Победа в исторической памяти народов России», приуроченный к 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.