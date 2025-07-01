На «Госуслугах» заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов

У социального счета нет ограничений по сумме. Его можно открыть на год, а процентная ставка определяется по договору. На сумму меньше 50 тысяч рублей проценты начисляются по ставке не ниже половины ключевой ставки Банка России, уточнили в Минцифры. Снимать деньги со счёта можно в любое время без ограничений, а проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.