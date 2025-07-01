На «Госуслугах» заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сервис по оформлению социальных вкладов и счетов заработал на «Госуслугах», им могут воспользоваться льготные категории граждан, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
«Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов — социальных вкладов и счетов — заработал на “Госуслугах”. Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису», — сказано в сообщении.
В число граждан, кому доступны социальные вклады и счета, входят граждане России старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту, федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.
Так, россияне могут открыть социальный вклад на сумму до 50 тысяч рублей по максимально предложенной банком ставке — его можно пополнять в любое время, но в пределах лимита. Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются ежемесячно.
У социального счета нет ограничений по сумме. Его можно открыть на год, а процентная ставка определяется по договору. На сумму меньше 50 тысяч рублей проценты начисляются по ставке не ниже половины ключевой ставки Банка России, уточнили в Минцифры. Снимать деньги со счёта можно в любое время без ограничений, а проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.
«Обратите внимание. Заключить договор можно только самостоятельно через “Госуслуги”. Если кто-то звонит с предложением открыть для вас вклад или счёт — это мошенники», — добавили в Минцифры.