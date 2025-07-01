Психиатр рассказал о работе регистра лиц с отдельными заболеваниями

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями гарантирует защиту данных пациентов с психическими расстройствами и исключает их передачу лицам, не предусмотренным законодательством, сообщила журналистам главный внештатный специалист психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.
Ранее правительство РФ подписало постановление о создании регистра лиц с отдельным заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, кардиомиопатией, хроническими обструктивными болезнями легких, психическими диагнозами. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года, правила будут действовать 6 лет.
«Федеральный регистр подразумевает включение граждан, прежде всего, которые имеют тяжёлые психические расстройства и склонность к совершению общественно опасных действий, которые подлежат диспансерному наблюдению. В статистическом расчете — это, безусловно, меньшая часть граждан, обращающихся за помощью в государственные психиатрические учреждения», — рассказала Шпорт.
Специалист отметила, что большая часть граждан остаётся вне Регистра и продолжает получать помощь в привычном формате.
«Создание регистра направлено на контроль за неукоснительным соблюдением врачебных рекомендаций и нормативов по оказанию специализированной помощи отдельной категории граждан, своевременной диспансеризации, обеспечения лекарственными препаратами», — добавила эксперт Минздрава.
Она подчеркнула, что категория граждан, подлежащих диспансерному наблюдению в психиатрической службе, является уязвимой. Зачастую проявление болезни не позволяет им своевременно обратиться за медицинской помощью, в отношении именно этой категории могут быть злоупотребления со стороны окружающих, а сами пациенты могут быть участниками общественно опасных действий.
«Поэтому чрезвычайно важным является своевременный контроль за соблюдением врачебных рекомендаций, особенно это важно при переезде человека в другой регион. В настоящее время специалисты разрабатывают регламент работы Регистра, чтобы исключить и минимизировать риски работы с ним», — добавила Шпорт.
Специалист уточнила, что в субъектах РФ проводится работа с диспансерными списками пациентов в специализированной службе: приглашаются на приём граждане, которые давно не посещали врача-специалиста, пересматриваются диагнозы, исключаются из диспансерных списков граждане, которые не подходят под критерии диспансерного наблюдения.
«Безусловно, Федеральный регистр гарантирует защиту данных и исключает их передачу иным лицам, не предусмотренных законодательством», — пояснила эксперт Минздрава.