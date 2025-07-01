Психиатр рассказал о работе регистра лиц с отдельными заболеваниями

Она подчеркнула, что категория граждан, подлежащих диспансерному наблюдению в психиатрической службе, является уязвимой. Зачастую проявление болезни не позволяет им своевременно обратиться за медицинской помощью, в отношении именно этой категории могут быть злоупотребления со стороны окружающих, а сами пациенты могут быть участниками общественно опасных действий.