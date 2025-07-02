730 нижегородских выпускников окончили школу с отличием

Эта цифра превышает прошлогодние результаты. Наибольшее число отличников было зафиксировано в Нижегородском, Автозаводском и Советском районах города.
«Еще один повод для гордости — выпускники, получившие наивысший балл на ЕГЭ. На данный момент у нас 20 человек получили 100 баллов по русскому языку, 16 — по химии, по 9 — по литературе и физике. Кроме того, есть 5 стобалльников по истории, и по одному — по географии и биологии», — поделился Юрий Шалабаев.
Три ученика из Нижнего Новгорода продемонстрировали исключительные результаты, набрав в общей сложности 200 баллов за два экзамена. В их числе Яна Евсина из гимназии № 184 (русский и литература), Оксана Захарова из лицея № 165 (русский и история) и Владимир Антонов из лицея № 40 (русский и география).