730 нижегородских выпускников окончили школу с отличием

«Еще один повод для гордости — выпускники, получившие наивысший балл на ЕГЭ. На данный момент у нас 20 человек получили 100 баллов по русскому языку, 16 — по химии, по 9 — по литературе и физике. Кроме того, есть 5 стобалльников по истории, и по одному — по географии и биологии», — поделился Юрий Шалабаев.