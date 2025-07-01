Вы только посмотрите в эти глаза! 17 фото собак, от которых хочется улыбаться

Вы знали, что 2 июля — Международный день собак? Отмечают этот праздник довольно просто: принято вспоминать о том, что собака — верный друг и помощник человека, а еще по возможности привлекать внимание общества к защите бездомных животных. Так что припасите лакомство для любимца. Ну, а мы заглянули в архив БЕЛТА и собрали красивые фото собак разных лет.