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Вы только посмотрите в эти глаза! 17 фото собак, от которых хочется улыбаться

Вы знали, что 2 июля — Международный день собак? Отмечают этот праздник довольно просто: принято вспоминать о том, что собака — верный друг и помощник человека, а еще по возможности привлекать внимание общества к защите бездомных животных.

Вы знали, что 2 июля — Международный день собак? Отмечают этот праздник довольно просто: принято вспоминать о том, что собака — верный друг и помощник человека, а еще по возможности привлекать внимание общества к защите бездомных животных. Так что припасите лакомство для любимца. Ну, а мы заглянули в архив БЕЛТА и собрали красивые фото собак разных лет.

2. 22 августа 1984 года. Мальчишка с нашего двора…

3. 3 июля 2003 года. Щенок кавказской овчарки.

4. 2 августа 2009 года. Собака — верный друг десантника — ждет своего хозяина на земле.

5. 10 июня 2011 года. Контрабандные щенки йоркшир-терьера.

6. 9 июля 2012 года. Хороша водичка!

7. 13 августа 2012 года. Во время акции «Давай поможем!» в парке Горького в Минске.

8. 23 августа 2015 года. Гродненские спасатели ликвидировали пожар в приюте для бездомных животных.

9. 23 июля 2016 года. Благотворительный зоозабег в Бресте.

10. 13 августа 2017 года. Горожане, в том числе четвероногие, спасаются от жары в фонтанах.

11. 1 июня 2019 года. Собака утоляет жажду из колонки.

12. 15 сентября 2019 года. Во время полумарафона.

13. 9 августа 2020 года. Бордер-колли по кличке Ким.

14. 25 августа 2021 года. Соревнования кинологов в Могилеве.

15. 19 июля 2024 года. На побережье Тихого океана в Никарагуа.

16. 7 августа 2024 года. Во время учения.

17. 5 апреля 2025 года. Во время открытия мотоcезона.

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