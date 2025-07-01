Вы только посмотрите в эти глаза! 17 фото собак, от которых хочется улыбаться

Вы знали, что 2 июля — Международный день собак? Отмечают этот праздник довольно просто: принято вспоминать о том, что собака — верный друг и помощник человека, а еще по возможности привлекать внимание общества к защите бездомных животных. Так что припасите лакомство для любимца. Ну, а мы заглянули в архив БЕЛТА и собрали красивые фото собак разных лет.
2. 22 августа 1984 года. Мальчишка с нашего двора…
3. 3 июля 2003 года. Щенок кавказской овчарки.
4. 2 августа 2009 года. Собака — верный друг десантника — ждет своего хозяина на земле.
5. 10 июня 2011 года. Контрабандные щенки йоркшир-терьера.
6. 9 июля 2012 года. Хороша водичка!
7. 13 августа 2012 года. Во время акции «Давай поможем!» в парке Горького в Минске.
8. 23 августа 2015 года. Гродненские спасатели ликвидировали пожар в приюте для бездомных животных.
9. 23 июля 2016 года. Благотворительный зоозабег в Бресте.
10. 13 августа 2017 года. Горожане, в том числе четвероногие, спасаются от жары в фонтанах.
11. 1 июня 2019 года. Собака утоляет жажду из колонки.
12. 15 сентября 2019 года. Во время полумарафона.
13. 9 августа 2020 года. Бордер-колли по кличке Ким.
14. 25 августа 2021 года. Соревнования кинологов в Могилеве.
15. 19 июля 2024 года. На побережье Тихого океана в Никарагуа.
16. 7 августа 2024 года. Во время учения.
17. 5 апреля 2025 года. Во время открытия мотоcезона.
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