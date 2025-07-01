Малообеспеченные граждане теперь могут открыть социальный вклад: что важно знать

Люди с доходом ниже прожиточного минимума, получающие соцподдержку, с 1 июля 2025 года могут открывать вклады и счета в банке на особых условиях. Предполагается, что ставка по социальному вкладу будет самой высокой. Однако открыть его можно будет только один раз и разместить на нем не более 50 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» разбиралась, что предполагает нововведение и насколько оно может быть эффективно.
Кто может открыть вклад.
Россияне с невысоким доходом, которые получают социальную поддержку от государства.
Отказать в открытии социального вклада банк не вправе, если получение соцподдержки документально зафиксировано.
Особенности социального вклада:
открыть вклад можно только в рублях;вклад не должен превышать 50 тысяч рублей;он открывается сроком на один год, однако допускается продление срока;процентная ставка максимальная;ставка по счету должна быть не меньше половины ключевой ставки Банка РФ;ограничения по количеству — не более одного вклада и одного счета;проценты начисляются ежемесячно;внести дополнительную сумму можно в любое время (не превышая 50 тысяч рублей);при необходимости можно снять деньги без уменьшения процентной ставки и без комиссии;открыть вклад можно только в отделении банка, который участвует в специальной программе обязательного страхования вкладов;при необходимости деньги можно снять в любой момент или пополнить счет в рамках лимита без потери процентного дохода;платежи и переводы с социального счета в пределах 20 тысяч рублей бесплатны для вкладчика.
Банки должны обеспечить возможность использования национального платежного инструмента для совершения операций по счету. Использование такой карты будет бесплатным. И еще один бонус, который доступен малоимущей категории населения при открытии социального вклада, — бесплатное открытие и обслуживание социального счета.
Плюсы, минусы и подводные камни.
Как рассказала «ВМ» финансовый консультант и бизнес-медиатор Мария Слоик, сама инициатива вполне удачная, потому что это позволит малоимущим гражданам получать определенные преимущества и закрыть материальные потребности:
— Если речь идет о вкладе, который человек может продлить на неопределенный срок, его можно расценивать как хорошую подушку безопасности. Потому что только крупные средства позволяют приобрести недвижимость, улучшить финансовое положение после выхода на пенсию или обеспечить получение образования детям.
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Однако в случае высокой инфляции в стране человек может не ощутить приумноженные средства, предупредила эксперт.
— В условиях нестабильной экономики цены на все сильно вырастут, и вклад, который люди сделали сегодня, уже не будет казаться таким крупным. Но не исключено, что и в этом случае государство предусмотрит определенные доплаты и компенсирует финансовые потери клиентов, потому что документ пока находится в разработке и есть возможность вносить коррективы, — считает Слоик.
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