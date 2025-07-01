Малообеспеченные граждане теперь могут открыть социальный вклад: что важно знать

открыть вклад можно только в рублях;вклад не должен превышать 50 тысяч рублей;он открывается сроком на один год, однако допускается продление срока;процентная ставка максимальная;ставка по счету должна быть не меньше половины ключевой ставки Банка РФ;ограничения по количеству — не более одного вклада и одного счета;проценты начисляются ежемесячно;внести дополнительную сумму можно в любое время (не превышая 50 тысяч рублей);при необходимости можно снять деньги без уменьшения процентной ставки и без комиссии;открыть вклад можно только в отделении банка, который участвует в специальной программе обязательного страхования вкладов;при необходимости деньги можно снять в любой момент или пополнить счет в рамках лимита без потери процентного дохода;платежи и переводы с социального счета в пределах 20 тысяч рублей бесплатны для вкладчика.