Из Перми до Индии возобновляется полетная программа с ноября

Из Перми снова начнут летать прямые рейсы в Индию с ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tourvisor.
Полетная программа будет действовать с 12 ноября 2025 года до 18 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться примерно раз в 10−11 дней, а время в пути займет около семи часов, говорится на сайте.
Стоимость тура на двоих на 10 ночей стартует от 147 тысяч рублей. Ранее полеты проходили до конца марта 2025 года, однако сейчас их нет из-за сезона дождей в Индии.
Ранее «Комсомолка» писала, что авиакомпания «РусЛайн» начнет выполнять прямые рейсы из Перми в Ярославль с 18 июля. Полеты запланированы дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Маршрут будет обслуживаться до 24 октября 2025 года. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 3 тысяч рублей.