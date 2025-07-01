«Нас воспитали участники великих побед». В Минске презентовали книгу воспоминаний детей войны

События вынудили Илью Корабликова переехать в Беларусь, где он и начал собирать воспоминания первого послевоенного выпуска суворовцев, среди которых практически все были сиротами. «Я сам поступил в Минское суворовское военное училище в 1953 году, когда оно только было создано, — рассказал Илья Корабликов. — В те годы меня воспитывали бабушка и тетя, других родственников не осталось. Могу смело сказать, что меня от холода и голода спасла Беларусь, и у многих из суворовцев тех лет судьбы были похожими на мою. Я начал собирать их воспоминания. В этом мне помогал Союз суворовцев и кадет. Благодаря этой работе к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мы выпустили первую книгу “Дети войны: суворовцы вспоминают”, которая объединила 43 истории».