«Нас воспитали участники великих побед». В Минске презентовали книгу воспоминаний детей войны

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги воспоминаний «Наследники Победы: 9 мая 1945 года. Дети войны», написанной ветераном Вооруженных сил СССР Ильей Корабликовым и полковником в отставке, членом Союза писателей России Николаем Кунцем, состоялась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.
В книге, выпущенной издательством «Беларусь», рассказывается о сложных судьбах советских мальчиков и девочек, чье детство опалили страшные годы Великой Отечественной войны. Авторы отметили, что эти ребята не только с достоинством вынесли все испытания огненных лет, но и активно участвовали в послевоенном восстановлении страны, многое сделали для ее процветания и укрепления авторитета на международной арене. «Дети войны стали достойными наследниками Великой Победы», — подчеркнул Илья Корабликов.
В презентации приняли участие представители Министерства обороны Беларуси и патриотических общественных организаций, в том числе белорусский общественный деятель и паралимпиец Алексей Талай.
Илья Корабликов рассказал, как возник замысел книги и почему на его реализацию ушло почти сорок лет. «Идея написать эту книгу у меня появилась очень давно, когда еще во времена СССР я служил в Вильнюсе, где мой отец в годы войны руководил местным подпольем. Но замыслу не суждено было осуществиться. В конце 1980-х в Литве начались общественные изменения, которые вели к разрушению советского наследия и поруганию советской истории», — отметил он.
События вынудили Илью Корабликова переехать в Беларусь, где он и начал собирать воспоминания первого послевоенного выпуска суворовцев, среди которых практически все были сиротами. «Я сам поступил в Минское суворовское военное училище в 1953 году, когда оно только было создано, — рассказал Илья Корабликов. — В те годы меня воспитывали бабушка и тетя, других родственников не осталось. Могу смело сказать, что меня от холода и голода спасла Беларусь, и у многих из суворовцев тех лет судьбы были похожими на мою. Я начал собирать их воспоминания. В этом мне помогал Союз суворовцев и кадет. Благодаря этой работе к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мы выпустили первую книгу “Дети войны: суворовцы вспоминают”, которая объединила 43 истории».
Автор добавил, что после выхода первой книги он решил написать вторую и начал встречаться с представителями патриотических организаций в столице и других городах Беларуси. «Это была очень трудная работа. Приезжаешь к человеку, просишь рассказать о своей жизни, а он начинает вспоминать со слезами на глазах и потом отказывается говорить. Но работа шла. Так, Гомельское городское общественное объединение “Дети войны” предоставило собранные материалы, которые послужили основанием для книги “Дети войны: их детство закончилось летом 1941”, изданной в 2024 году. Там объединены около 60 историй», — сказал он.
Книга, по словам Ильи Корабликова, вызвала повышенный интерес читателей — тысяча экземпляров была распродана за несколько месяцев. Издательство «Беларусь» отметило повышенный спрос и предложило автору продолжить работу по написанию книг этой тематики.
«Но у нового издания — “Наследники Победы: 9 мая 1945 года. Дети войны” — абсолютно иная идея, — подчеркнул Илья Корабликов. — В новой книге, которую мы сегодня представляем, я показал не только горе и переживания детей войны, но и ту счастливую и насыщенную жизнь, которую им выпало прожить в послевоенное время. Нас воспитали участники великих побед. Я благодарен Президенту Беларуси и руководству нашей страны за то, что они создали такие условия, когда мы можем жить в мире и говорить правду».-0-
Фото Виталия Пивоварчика.