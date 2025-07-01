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В Ростовской области прокуратура вернула пенсионеру украденные 400 тысяч рублей

Ложный банкир обманул жителя Заветинского района, но прокуратура восстановила справедливость.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Заветинского района помогла местному жителю вернуть 400 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам. Как выяснилось, пенсионер попался на уловку злоумышленника, представившегося сотрудником банка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Стало известно, неизвестный убедил мужчину перевести деньги на якобы «безопасный» счет, сообщив поддельные реквизиты. Когда обман вскрылся, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и взяла ситуацию на контроль.

Чтобы защитить права потерпевшего, прокуроры обратились в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета, куда ушли средства. Суд удовлетворил требования — теперь 400 тысяч рублей должны вернуть обманутому пенсионеру.

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