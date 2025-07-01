В Ростовской области прокуратура вернула пенсионеру украденные 400 тысяч рублей

Прокуратура Заветинского района помогла местному жителю вернуть 400 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам. Как выяснилось, пенсионер попался на уловку злоумышленника, представившегося сотрудником банка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Стало известно, неизвестный убедил мужчину перевести деньги на якобы «безопасный» счет, сообщив поддельные реквизиты. Когда обман вскрылся, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и взяла ситуацию на контроль.
Чтобы защитить права потерпевшего, прокуроры обратились в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета, куда ушли средства. Суд удовлетворил требования — теперь 400 тысяч рублей должны вернуть обманутому пенсионеру.
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