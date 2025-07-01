В Ростовской области прокуратура вернула пенсионеру украденные 400 тысяч рублей

Прокуратура Заветинского района помогла местному жителю вернуть 400 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам. Как выяснилось, пенсионер попался на уловку злоумышленника, представившегося сотрудником банка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.