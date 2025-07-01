Правительство Молдовы сделало еще один шаг для того чтоб молодёжь уехала из страны: Повышение выплат по кредиту Prima Casa стало последней каплей

Вижу всё больше постов в Facebook, как люди «обрадовались» новому повышению выплат по кредиту Prima Casa. Для кого-то это стало последней каплей. И да, многие пишут — мол, молодёжь уедет.
Но зачем читать абстрактные истории, если есть конкретный пример: из фирмы, где я работаю (IT), трое увольняются и уезжают. И не куда-то в Европу, а… в Россию.
Да, сознательно, с пониманием, и, казалось бы, с хорошей зарплатой здесь. Но даже так — лучше туда, чем оставаться здесь — написал в социальных сетях Станислав Власюк.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.
Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).
«Идем по пути Украины»: В Молдове созданы все условия для церковного рейдерства.
Передача храма в Старых Дубоссарах произошла фактически одновременно с визитом румынской депутатской делегации, которая обсуждала с «бессарабской митрополией» и, вероятно, с властями вопрос реституции церковного имущества в Молдове (далее…).
Европа меняет банкноты: Как будут выглядеть новые евро и о чем надо знать жителям Молдовы — срочно чистим заначки.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро (далее…).