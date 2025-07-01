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Правительство Молдовы сделало еще один шаг для того чтоб молодёжь уехала из страны: Повышение выплат по кредиту Prima Casa стало последней каплей

Национальный банк Молдовы повысил процентную ставку по кредитам на недвижимость.

Источник: Комсомольская правда

Вижу всё больше постов в Facebook, как люди «обрадовались» новому повышению выплат по кредиту Prima Casa. Для кого-то это стало последней каплей. И да, многие пишут — мол, молодёжь уедет.

Но зачем читать абстрактные истории, если есть конкретный пример: из фирмы, где я работаю (IT), трое увольняются и уезжают. И не куда-то в Европу, а… в Россию.

Да, сознательно, с пониманием, и, казалось бы, с хорошей зарплатой здесь. Но даже так — лучше туда, чем оставаться здесь — написал в социальных сетях Станислав Власюк.

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