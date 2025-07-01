Пермяки поделились мнением о спортивной инфраструктуре

На портале «Госуслуги» прошло онлайн-голосование на тему «Роль открытой инфраструктуры для спортивного развития населения города Перми». В нем приняли участие 954 человека.
Самым популярным стал вопрос «Какие виды площадок хочется видеть в шаговой доступности?». Большинство участников хотели бы видеть в шаговой доступности спортплощадки с тренажерами, а также универсальные игровые площадки с зоной для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол).
Также результатом опроса стали обширные данные о территориях, на которых возможно рассматривать размещение открытых плоскостных спортивных объектов. Например, спортивную площадку планируется устроить в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района Перми, получившем наибольшее число голосов. Работа по анализу предложений пермяков будет продолжена.