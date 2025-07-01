Пермяки поделились мнением о спортивной инфраструктуре

Самым популярным стал вопрос «Какие виды площадок хочется видеть в шаговой доступности?». Большинство участников хотели бы видеть в шаговой доступности спортплощадки с тренажерами, а также универсальные игровые площадки с зоной для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол).