Перераспределение и возмещение обучения заказчиком. Какие законодательные изменения коснулись целевиков

Сергей Пищов рассказал, что при распределении в целом сохранены все те нормы, которые были и в предыдущей редакции кодекса. «Распределение, а правильнее сказать, закрепление молодых специалистов на первых рабочих местах или в отрасли, которую они выбрали, — это важнейший вопрос. Нужно, чтобы молодые люди, получив соответствующее образование, действительно профессионально росли и получали карьерный рост, — считает он. — Государство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы специалисты были востребованы в соответствующих отраслях экономики и социальной сферы. Поэтому в данной ситуации несколько есть у нас таких нововведений в кодексе — это предоставление гарантий лицам, которые уволены с работы в связи с призывом на военную службу, но не направленные для ее прохождения. Такие случаи, пускай не часто, но случаются. У таких молодых специалистов остается на протяжении 10 дней после получения уведомления от комиссариата их рабочее место. Они могут вернуться на свое рабочее место и продолжить работу».