Перераспределение и возмещение обучения заказчиком. Какие законодательные изменения коснулись целевиков

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал о том, какие законодательные изменения в Кодекс об образовании коснулись целевиков.
Сергей Пищов рассказал, что при распределении в целом сохранены все те нормы, которые были и в предыдущей редакции кодекса. «Распределение, а правильнее сказать, закрепление молодых специалистов на первых рабочих местах или в отрасли, которую они выбрали, — это важнейший вопрос. Нужно, чтобы молодые люди, получив соответствующее образование, действительно профессионально росли и получали карьерный рост, — считает он. — Государство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы специалисты были востребованы в соответствующих отраслях экономики и социальной сферы. Поэтому в данной ситуации несколько есть у нас таких нововведений в кодексе — это предоставление гарантий лицам, которые уволены с работы в связи с призывом на военную службу, но не направленные для ее прохождения. Такие случаи, пускай не часто, но случаются. У таких молодых специалистов остается на протяжении 10 дней после получения уведомления от комиссариата их рабочее место. Они могут вернуться на свое рабочее место и продолжить работу».
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Также введены на законодательном уровне обязанности для организаций — заказчиков кадров возмещать государству средства в случае необоснованного расторжения целевого договора с молодыми специалистами. «Раньше такая норма была прописана у нас только на уровне договора о целевой подготовке, сейчас она закреплена на уровне кодекса», — пояснил начальник.
Кроме этого, добавлена возможность учреждениям образования использовать информацию из информационных источников республиканских органов госуправления о ситуации с трудоустройством конкретных молодых специалистов, чтобы можно было мониторить и при необходимости принимать соответствующее решение о закреплении данных специалистов.
При перераспределении молодых специалистов в период обязательной работы, которые распределены в сельскую местность, обязательным требованием стало согласование такого перераспределения с вышестоящей организацией. «Раньше такая норма была только для организаций, которые направляли по сельскохозяйственным специальностям. Сейчас это будет касаться всех специальностей — педагоги, медики, которые распределяются в сельской местности, для перераспределения обязаны будут согласовать свое перераспределение с облисполкомом, — рассказал Сергей Пищов. — Перераспределения бывают в любом случае, потому что это жизнь молодого специалиста. Распределившись, меняется его статус, где-то он связывает свою жизнь с силовыми структурами армии, где-то он женится или выходит замуж. Вместе с тем организации должны создавать такие условия, чтобы специалисты, даже изменив свой статус, закреплялись в данной организации, то есть приглашали своего мужа, жену в эту организацию. Таким образом они будут усиливать потенциал той организации, в которой они трудоустроены».
Если организация — заказчик кадров была ликвидирована во время обучения специалиста, то в первую очередь его перенаправят по той специальности, на которую он поступил. «Конечно, будет учитываться и мнение самого молодого специалиста, и потребность организаций-заказчиков в данном регионе. Для целевиков создаются особые условия — они сдают внутренние вступительные испытания и уже на стадии подписания договора о целевой подготовке принимают все условия, которые данным договором установлены», — пояснил он.
Целевая подготовка — это не льготная траектория, напомнил Сергей Пищов. «Это должны понимать как организации — заказчики кадров, так и абитуриент с его родителями. Организация-заказчик раньше на уровне договора, а сегодня на уровне кодекса должна принять специалиста на первое рабочее место, обеспечить соответствующие условия труда для того, чтобы необоснованного расторжения договора не произошло. Если это произойдет по инициативе или вине организации, то она будет выплачивать стоимость обучения. Эта норма повышает защищенность наших молодых специалистов, которые направляются по целевым договорам. Прецеденты такие были, но их необходимо исключать, конечно. С учетом того, что в последние годы у нас на целевой прием динамика положительная как в вузы, так и в колледжи, то это, конечно, необходимо закрепить на дальнейшем уровне. И мы закрепили эту норму», — заметил начальник главного управления. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.