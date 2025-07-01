Он ездил к ней на свидания по 400 км. Познакомились с удивительной парой из Воложина

Кто бы что ни говорил, а люди, у которых слово не расходится с делом и которые думают не только о себе, на вес золота. Они не ищут собственную выгоду и даже не рассчитывают на благодарность и признание. Считают, что равнодушие — это зло, а идеальный момент для действий — сейчас. Что движет этими удивительными людьми? Где истоки стремления сделать окружающий мир лучше? Можно ли побороть безразличие и апатию? За ответами на эти вопросы отправилась в Воложин — райцентр в 75 километрах от столицы.