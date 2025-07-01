Он ездил к ней на свидания по 400 км. Познакомились с удивительной парой из Воложина

Кто бы что ни говорил, а люди, у которых слово не расходится с делом и которые думают не только о себе, на вес золота. Они не ищут собственную выгоду и даже не рассчитывают на благодарность и признание. Считают, что равнодушие — это зло, а идеальный момент для действий — сейчас. Что движет этими удивительными людьми? Где истоки стремления сделать окружающий мир лучше? Можно ли побороть безразличие и апатию? За ответами на эти вопросы отправилась в Воложин — райцентр в 75 километрах от столицы.
Сразу расставим акценты: детская площадка во дворе многоквартирного дома, где живет семья Фастовичей, появилась задолго до Года благоустройства, в 2022-м. Местная детвора мгновенно облюбовала сказочный замок и волшебный домик, в которых можно играть в принцесс и рыцарей, с качелями и горкой, стенкой для скалолазов, мольбертом для рисования мелками.
— Почему бы не обустроить место, где живешь? — пожимает плечами Павел на мой вопрос, как эта идея пришла в голову. — Чтобы было красиво и уютно, а детям интересно играть на площадке. Для них стараемся прежде всего, в доме малышни хватает.
Детская площадка во дворе дома на улице Советской, 122 стала местной достопримечательностью.
Двор пятиэтажки действительно выглядит симпатично и ухоженно. Как у нас говорят, по-богатому: удобные скамейки с декоративными деталями, подросшие туи, оригинальные предметы из дерева, опять же детская площадка… Во всем чувствуется уверенная рука мастера и отменный вкус. Разгадка чудесных преобразований находится быстро: Павел — столяр-краснодеревщик, причем достаточно известный и востребованный мастер, но об этом чуть позже.
— Площадка тяжело далась, — признается он. — Там много всяких мелких деталей. Три дня ее только собирали, а на изготовление ушел месяц свободного времени. Оля тоже обжигала доски, «болгаркой» шлифовала, вся черная была от копоти.
Павел с нежностью смотрит на супругу. Она для него — первая помощница, его поддержка и опора. Соседи также не остались в стороне, помогали чем могли. Но львиная доля сил, времени и средств, вложенных в эту красоту, — их, Фастовичей.
— Мы — социально направленная семья, — смеется Ольга, разливая свежезаваренный кофе в чашки. — Нам не жалко, если кто-то пользуется тем, что сделали. Наоборот, приятно. Приходят дети даже из соседних домов — пусть играют на здоровье. И во дворе красиво. В своем доме нужно быть хозяевами.
На одной волне.
Совершить добрый поступок — это еще полдела. Приходится постоянно поддерживать порядок и чистоту на площадке, сейчас только успевай обкашивать. Недавно основательно отремонтировали отдельные элементы, нанесли на конструкцию свежий слой краски. На площадке теперь дети могут поиграть и в волейбол: установили стойки для сетки. Павел из дерева смастерил большие «крестики-нолики» и еще одну развивающую игру. Доброе дело границ не имеет!
— Есть новая идея, — Павел бросает взгляд на огромный ковер изумрудной травы, расстилающийся прямо за детской площадкой, и я понимаю, о чем он. — Поставить здесь лавочки, благоустроить. Чтобы как в парке люди могли отдыхать.
Неудивительно, что активная семейная пара — победитель прошлогоднего районного смотра-конкурса по благоустройству. Двор дома на улице Советской, 122 в райцентре жюри признало лучшим. Причем Павел подчеркивает, что старались не ради победы, даже в мыслях такого не было. Заявились на участие, когда, собственно, узнали о конкурсе.
— Это классная задумка — такое соревнование, — рассуждает Ольга. — У всех свои идеи. Глядишь — по чуть-чуть можно благоустроить весь город. В масштабах страны это вроде мелочь, а для нашего райцентра уже значимо, и в целом тогда картина складывается хорошая. В каждой работе — частичка души мастера.
Говорят, позитивные люди склонны видеть хорошее в окружающих. Они могут вдохновлять других своим оптимизмом и доброжелательностью. Может, Ольга и Павел знают, как разбудить людей безразличных, привлечь их к общему делу?
— Мы не призываем и не уговариваем, а организовываем и делаем, — улыбается Ольга. — Кто-то всегда нас поддерживает и помогает финансами, с кем-то вместе убираемся во дворе, а кому-то все равно. И хоть мне такое отношение кажется немного странным, это тоже нормально — все люди разные. Стараемся сглаживать неудобные моменты, сообща решаем вопросы в домовом чате.
«Почему бы не обустроить место, где живешь?!».
По мнению Павла, все зависит от конкретного человека, его позиции: заставить что-то делать невозможно. Иногда приходится рассчитывать только на собственные силы и средства. Но для увлеченных Фастовичей такие ситуации не преграда, а досадное недоразумение, на котором они не зацикливаются.
Павел и Ольга вместе пять лет, у обоих это второй брак. Он из Борисова, она — местная, воложинская. Кажется, сама судьба свела этих людей: ребята словно настроены на одну волну и умеют читать мысли друг друга.
Павел рассказывает, как они познакомились: увидел на фотографии и «что-то дернулось внутри, запала в душу». Был в Воложине. Вечером, закончив дела, написал Ольге, предложил встретиться. Та ни в какую: мол, завтра на работу, рано вставать. Но, оценив настойчивость молодого человека, все-таки решила «выйти на пять минут». Дальше события развивались как в шпионском детективе.
— Шла на встречу и вдруг вижу: за мной кто-то идет следом. Ускорила шаг, чтобы быстрее оторваться от незнакомца, а он не отстает, — со смехом вспоминает Ольга.
«Мы не призываем и не уговариваем, а организовываем и делаем».
Так и познакомились. На свидания Павел почти каждый день приезжал из Борисова, а это без малого 400 километров в обе стороны. Иногда всего на пару часов, поздно вечером — лишь бы увидеть дорогую сердцу женщину. Однажды заявился с огромным букетом ромашек, ее любимых цветов.
Через несколько месяцев решили, что Павел переедет в Воложин. Ему, вольной птице, сделать это было проще, чем Ольге, военнослужащей.
— До встречи с Олей я больше по заграницам работал и Беларуси не видел толком, — рассказывает Павел. — А с ней, можно сказать, открыл для себя родную страну: посетили семьей много разных интересных мест.
Ольга как героиня популярной советской кинокартины: красавица, спортсменка. Со школьных лет спорт для нее — образ жизни, не представляет себя без соревнований, в том числе армейских, и новых впечатлений. Приобщила и супруга. Благо Павел не из слабаков, все-таки за плечами четыре года службы в ОМОНе. Вместе участвуют в состязаниях типа Bison Race, бегают марафоны. Пока держится в секрете, а осенью узнаем победителей телевизионного экстремального шоу «Герои» — среди его участников были Ольга и Павел Фастовичи.
— Мужу пришлось бегать сначала за мной, потом — со мной, — мило улыбается наша героиня.
Еще Ольга очень любит животных. Кошачий мир — это ее и обожание, и забота. Считает, что люди сами виноваты в том, что появляются бездомные «хвостики», а проблему-то решать нужно. Воложинские волонтеры делают немало: стерилизуют и прививают животных, стараются пристроить их в надежные руки. Готов и первый домик для котов. Нетрудно догадаться, кому выпала ответственная задача построить его: «кототель» дожидается своего часа в мастерской Павла. По мнению Ольги, это может быть еще одна красивая локация в городском парке, которая помогала бы с детства воспитывать у людей гуманное и ответственное отношение к животным.
Живут Фастовичи в небольшой уютной квартире. Взрослые, четырехлетний Никита, дочь Ольги от первого брака Арзу и три кошки прекрасно ладят между собой. В семи километрах от райцентра, в деревне Малая Дайновка, приобретает реальные очертания общая мечта Павла и Ольги о собственном доме, современном и красивом. Правда, пока только залит фундамент, но дело движется. А вторая мечта — возвести рядом необычное жилище: деревянное, в виде… большого самолета. Возможно, организуют в нем агроусадьбу. Слева: забота о пушистых питомцах приносит радость в жизнь, считает Ольга. Справа: Ольга и Павел — участники экстремального телешоу «Герои».
Павел уверен, что ничего подобного в Беларуси нет.
«Мужу пришлось бегать сначала за мной, потом — со мной».
Самое время заглянуть в святая святых — мастерскую Павла. Это целый мир мастера и художника, каждая деталь которого намекает, что здесь живет душа человека, увлеченного любимым делом.
Арендованное помещение Павел разделил на две части. Одна — гостевая с огромной картой мира из штукатурки, с раритетными вещами, необычной мебелью, семейными фотографиями, книгами и множеством неслучайных мелочей. Другая часть — мастерская. Нашлось место и для стационарного «кототеля»: чего не сделаешь ради любимой женщины?
Удивился, узнав, что ремеслу, в котором достиг немалых высот, он нигде не учился. Получается, дело в генах? И дед Людвиг, и отец Вячеслав мастерили из дерева простую мебель, двери, окна. Отцу он помогал, но не более того. В 2015-м возвращался домой с очередной трудовой вахты, на глаза попался журнал с черно-белыми эскизами мебели. Полистал — и загорелся идеей. Быстро преодолев страхи и сомнения, взялся за дело. Начинал с мебели «под старину», а сейчас, наверное, нет ничего такого, что не покорилось бы умелым рукам Павла Фастовича. Многие его работы — настоящие произведения искусства.
— Часто остаюсь в мастерской допоздна. Бывает, ночую там, — рассказывает Павел. — Раньше, пока не сделаю работу, вообще не спал — так хотелось увидеть результат. Либо приходишь домой, но не спишь, потому что надо скорее в мастерскую. Это не угасло. Не потому, что хочется больше заработать, нет. Каждый проект интересен, постоянно что-то новое. Я не создаю однотипное.
«Человек должен получить эмоции от моей работы».
— Когда нанесли последний штрих, что чувствуете? — интересуюсь. Мама, папа и Никита.
— О, завтра опять на работу! — улыбается Павел. — Для меня это радость, удовольствие. Даже жалко отдавать заказчику. Как будто частичку души вложил. Человек должен получить эмоции от моей работы.
— Вы помните все, что сделали своими руками? — спрашиваю.
Павел утвердительно кивает головой.
— А какая любимая работа? — задаю вопрос.
— Все! На каждой стоит мое авторское клеймо, — говорит Павел. — Недавно виделись с отцом. Показал ему фото своих работ. Он чуть не заплакал: «Сынок, сколько в тебе всего собрано от деда и от меня, что ты даже нас превзошел». Отец гордится мной, и для меня это очень важно.
…На прощание договорились с Ольгой и Павлом встретиться на открытии «кототеля» в райцентре. Событие не за горами, и в том, что все будет хорошо, сомневаться не приходится. У таких людей, как Фастовичи, все получается.
Елена КЛАЧКО, председатель Воложинского районного Совета депутатов:
— В нашем районе масштабные работы по благоустройству и наведению порядка начались еще в прошлом году, когда готовились к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2024». И местных жителей, и гостей нашего города впечатляет красота преобразований. Поддерживаем заданный высокий стандарт и стремимся сделать райцентр, населенные пункты района еще комфортнее для жизни в эстетически привлекательной среде.
Уже высажено более 2300 деревьев и не менее 2600 кустарников, свыше 11 тысяч саженцев цветов. Эти работы продолжаются.
За пять месяцев отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. В плане на Год благоустройства — капитальный ремонт двух многоквартирных домов. На одном он уже завершился, на втором продолжается. Ремонтируем кровли на четырех многоэтажках, завершаем первую очередь реконструкции системы водоотведения. Предусмотрено асфальтирование улиц в городском поселке Ивенец и в агрогородке Раков. Преобразились детские площадки на 15 придворовых территориях многоквартирных домов в райцентре.
Ни один клочок земли у нас не остается бесхозным: за конкретными территориями закреплены около 190 предприятий, организаций, учреждений различной формы собственности.
Стремимся, чтобы и воложинцы участвовали в благоустройстве, причем на добровольной основе. Провели уже три масштабных районных субботника. А депутаты районного Совета депутатов, Ивенецкого сельского и горпоселкового организовали свой — в Ивенце. Вместе с нами трудились и ребята из Молодежного совета.
Личный пример депутатов работает?
— Наверняка. Вместе с тем обновленные правила содержания и благоустройства населенных пунктов, которые вступили в силу с 18 мая, и большая информационно-разъяснительная работа все-таки приносят свои плоды. Люди все четче понимают, какой должна быть среда, в которой мы живем: красивой, привлекательной, комфортной.
Вы, наверное, обратили внимание: у нас в райцентре много уникальных архитектурных форм. По крайней мере, мы надеемся, что таких больше нигде нет. Они не только украшают городскую среду, но и создают неповторимую атмосферу, отражая историю и самобытную культуру района. Это, к слову, результат хороших партнерских отношений между государством и частным бизнесом, который тоже хочет внести свою лепту в общее дело.
Органы власти, предприятия и организации, население — движущая сила Года благоустройства. И каждый элемент этой триады незаменим, не так ли?
— Конечно, работать нужно вместе, в тандеме. Мы так и делаем. Есть немало хороших примеров партнерства и сотрудничества. Что касается населения, люди зачастую без уговоров и увещеваний помогают озеленять территории, наводить порядок в зонах отдыха. Приходит понимание, что позаботиться о своем городе или населенном пункте — это нормально, так и должно быть.
| Игорь ГОНЧАРУК, журнал «Беларуская думка». Фото Надежды КОСТЕЦКОЙ, из семейного архива Ольги и Павла Фастовичей.
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