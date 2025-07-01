МАРТ ужесточает требования к торговым организациям за реализацию просрочки

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ужесточает требования к торговым организациям за реализацию просроченной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В последнее время участились случаи формального подхода торговых организаций к исполнению решений МАРТ. После выявления нарушения контрольным органом субъект его устраняет и, зачастую, продолжает дальше нарушать. Так, за январь-июнь по результатам проведенных контрольно-аналитических мероприятий направлено более 1,1 тыс. рекомендаций по устранению нарушений, выдано порядка 230 предписаний о запрете реализации продукции, в том числе с истекшими сроками годности (реализации), к административной ответственности привлечено более 350 виновных лиц», — отметили в ведомстве.
Для повышения ответственности предпринимателей перед потребителями МАРТ ужесточает требования к торговым организациям за реализацию просроченной продукции, несоблюдение обязательного перечня товаров и завышение цен. «В случае выявления подобных фактов, решения о приостановлении работы торговых объектов будут приниматься по более жестким критериям. Соответствующий приказ подписан 1 июля 2025 года», — проинформировали в пресс-службе. -0-