Экологический проект для детей и родителей стартовал в Ширяево

В селе Ширяево запускается проект «Папа, мама, я — друзья планеты Земля», цель которого научить детей и их родителей ответственно относиться к природе и поддержать экотуризм региона.
Проект начался с экологического похода из глэмпинг-парка «Лисички-сестрички» по Самарской Луке вместе с экспертами-экологами, которые рассказывали о влиянии человека на окружающую среду. Участники проекта также украсили парк деревянными фигурами и цветами.
В дальнейшем планируется проведение уроков экологии, викторин и конкурсов детских рисунков, направленных на защиту окружающей среды.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.