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Экологический проект для детей и родителей стартовал в Ширяево

В селе Ширяево запускается проект «Папа, мама, я — друзья планеты Земля», цель которого научить детей и их родителей ответственно относиться к природе и поддержать экотуризм региона.

В селе Ширяево запускается проект «Папа, мама, я — друзья планеты Земля», цель которого научить детей и их родителей ответственно относиться к природе и поддержать экотуризм региона.

Проект начался с экологического похода из глэмпинг-парка «Лисички-сестрички» по Самарской Луке вместе с экспертами-экологами, которые рассказывали о влиянии человека на окружающую среду. Участники проекта также украсили парк деревянными фигурами и цветами.

В дальнейшем планируется проведение уроков экологии, викторин и конкурсов детских рисунков, направленных на защиту окружающей среды.

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