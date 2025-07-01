Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях в июле

Жителей Ростовской области ждет непростой июль — сразу пять магнитных бурь обрушатся на регион. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии предупреждают, что возмущения достигнут уровня G1, что соответствует слабой, но ощутимой магнитной буре.
Первые геомагнитные возмущения накроют Донской край уже 10−11 июля. Следующая волна придется на 22−23 числа месяца. Хотя бури классифицируются как слабые, метеозависимые люди могут столкнуться с целым букетом неприятных симптомов.
В этот период жителям Ростовской области рекомендуют снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи, исключить алкоголь и кофе, больше отдыхать и пить воду.
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