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Две уфимские улицы на два месяца частично закроют для автотранспорта

В Уфе до 29 августа перекроют улицы Силикатная и Большая Заливная.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в микрорайоне Нижегородка из-за дорожных работ до 29 августа ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба городской администрации, будет перекрыта половина проезжей части на следующих участках:

— улица Силикатная (от Рабочей до Большой Заливной);

— улица Большая Заливная (от Силикатной до Большой Шерстомойной).

Власти города просят жителей и гостей Уфы заранее планировать свои поездки.

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