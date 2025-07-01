Две уфимские улицы на два месяца частично закроют для автотранспорта

В Уфе в микрорайоне Нижегородка из-за дорожных работ до 29 августа ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба городской администрации, будет перекрыта половина проезжей части на следующих участках:
— улица Силикатная (от Рабочей до Большой Заливной);
— улица Большая Заливная (от Силикатной до Большой Шерстомойной).
Власти города просят жителей и гостей Уфы заранее планировать свои поездки.
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