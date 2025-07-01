Рогожник: День Независимости связывает прошлое, настоящее и будущее Беларуси

Он констатировал, что в Беларуси три государственных праздника связаны с событиями Второй мировой войны и непосредственно Великой Отечественной войны — это День Победы (9 мая), День Независимости (3 июля) и День народного единства, который отмечается 17 сентября. «Но это лишний раз подчеркивает, насколько непростой путь прошел белорусский народ в борьбе за свободу и независимость своей страны. В год 80-летия Великой Победы мы обращаемся к мужеству и отваге старших поколений. Благодаря их беспримерному подвигу мы сегодня живем в мирном, уважаемом во всем мире государстве», — подчеркнул Александр Рогожник.