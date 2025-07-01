Рогожник: День Независимости связывает прошлое, настоящее и будущее Беларуси

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. День Независимости Беларуси связывает прошлое, настоящее и будущее страны. Об этом заявил посол Беларуси в России Александр Рогожник на торжественном мероприятии в честь главного государственного праздника, состоявшемся в белорусской дипмиссии в Москве, сообщает БЕЛТА.
«День Независимости Республики Беларусь — это праздник, связующий прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Праздник, который символизирует мужество и отвагу старших поколений, мир и стабильность, преемственность поколений и развитие», — сказал посол.
Он констатировал, что в Беларуси три государственных праздника связаны с событиями Второй мировой войны и непосредственно Великой Отечественной войны — это День Победы (9 мая), День Независимости (3 июля) и День народного единства, который отмечается 17 сентября. «Но это лишний раз подчеркивает, насколько непростой путь прошел белорусский народ в борьбе за свободу и независимость своей страны. В год 80-летия Великой Победы мы обращаемся к мужеству и отваге старших поколений. Благодаря их беспримерному подвигу мы сегодня живем в мирном, уважаемом во всем мире государстве», — подчеркнул Александр Рогожник.
«Состоявшись как суверенное, независимое государство, современная Беларусь уверенно развивается, демонстрируя значительные успехи. Несмотря на масштабное санкционное давление, экономика нашей страны последние два года подряд показывала рост выше среднемировых значений. В 2024 году удалось решить важнейшие задачи, поставленные главой государства и предусмотренные программой социально-экономического развития Республики Беларусь. Сохранена макроэкономическая стабильность. Темп роста валового внутреннего продукта за прошлый год составил 104%. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕАЭС. В экономику привлечено 1,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Обеспечен рост благосостояния наших граждан, реальные доходы населения выросли на 9,7%», — привел данные посол.
«Во всем мире Беларусь признана в качестве надежного, предсказуемого партнера. Сегодня наша страна поддерживает торгово-экономические отношения более чем с 210 странами и территориями», — добавил Александр Рогожник. -0-