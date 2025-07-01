Курилки в аэропорту «Пулково» обойдутся белорусам почти в 21 рубль

Руководство аэропорта «Пулково», который находится в Санкт-Петербурге, прияло решение сделать доступ в курительные комнаты этой воздушной гавани платными. Как пишет Sputnik.by, одно посещение будет стоит 500 российских рублей. По актуальному курсу Нацбанка Беларуси это эквивалентно примерно 20,8 BYN.
Курилки уже стали платными, новые правила заработали 30 июня 2025 года. Сообщается, что мера эта — вынужденная, поскольку организация и функционирование курительных комнат требуют определенных расходов.
Добавим, что в «Пулково» ежедневном режиме выполняются рейсы из Минска и обратно, рейсы совершает «Белавиа», летают туда из Беларуси и самолеты российской «Победы».
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