Ремарка по Ремарку: о чем «секретный» спектакль театра «Модерн»

Дуэт главных героев-эмигрантов — лже-Йозефа Шварца (мягкий Александр Колесников) и его жены Хелен (эпатажная Анастасия Сычева) — посвящен вовсе не сознательной борьбе с нацизмом, а личной борьбе обывателей за свое маленькое уютное счастье. Оно невозможно не только в Германии, его вообще бесполезно искать среди европейских баров, отелей, церквей, лагерей и поездов безысходности. Нам не объясняют от чего и почему Йозеф хочет бежать во Францию, а потом в Америку по подложному паспорту для себя и жены. Не совсем понятна и маниакальная настойчивость, с которой преследует эту пару брат Хелен, ярый гестаповец Георг Юргенс (Вадим Пинский)… Мотивация героев здесь одна: поиск свободы. А смыслы, которые вкладывает в этот порыв Грымов, каждый зритель расшифрует для себя сам — если внимательно вслушается в реплики персонажей.