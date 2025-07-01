Пермский театр кукол завоевал золотой диплом лауреата на международном фестивале

Около 90 ведущих российских и зарубежных театральных коллективов приняли участие в XVII Международном фестивале кукольных и синтетических театров «КУКАRТ» в Санкт-Петербурге.
Пермский театр кукол представил на фестивале видеоспектакль «Цветы для Элджернона» (12+) режиссёра Дмитрия Вихрецкого и художника Виктории Ельцовой. Постановка о герое с ментальными особенностями устроена необычно: сцена превращается в съёмочную площадку, декорации и персонажи сделаны из деталей Lego.
Cпектакль Пермского кукольного завоевал на фестивале «КУКАRТ» золотой диплом лауреата основной программы в номинации «Открытие фестиваля».