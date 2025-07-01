Пермский театр кукол завоевал золотой диплом лауреата на международном фестивале

Пермский театр кукол представил на фестивале видеоспектакль «Цветы для Элджернона» (12+) режиссёра Дмитрия Вихрецкого и художника Виктории Ельцовой. Постановка о герое с ментальными особенностями устроена необычно: сцена превращается в съёмочную площадку, декорации и персонажи сделаны из деталей Lego.